Кремль намагався приховати, що Навального могли отруїти у в'язниці, – The Insider

Російська влада намагалася приховати, що у Навального перед смертю були біль у животі, блювота і судоми. Саме ця інформація зникла з постанови про відмову у порушенні кримінальної справи.

Влада цілеспрямовано прибрала згадки про симптоми, які не вкладалися в так звану "офіційну версію". Про це йдеться в матеріалі розслідувачів The Insider, які отримали доступ до "сотень" офіційних документів, пов'язаних зі смертю політика Олексія Навального.

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У Навального були симптоми отруєння

У The Insider, зокрема, виклали копії двох версій постанови про відмову у порушенні кримінальної справи, які підписав слідчий Алєксандр Варапаєв. В обох варіантах документа йдеться, що Навальний "відчув різке погіршення стану свого здоров'я" і повідомив про це чергового, який вивів його з двору до приміщення камерного типу.

Далі, засуджений Навальний О. А. ліг на підлогу, після чого почав скаржитися на різкий біль у ділянці живота, у нього почалося рефлекторне виверження вмісту шлунка, проявилися судоми, і він знепритомнів, про що негайно було повідомлено медичних працівників колонії,

– йдеться в початковій версії.

У пізнішій – остаточній версії – згадки про біль у животі, блювоту та судоми вже немає.

Далі стан засудженого Навального О. А. різко погіршився, про що негайно було повідомлено начальнику філії "Медична частина Nº7" ФКУЗ МСЧ-11 ФСВП Росії Лисюку А. В., який після прибуття ухвалив рішення про переміщення засудженого Навального О. А. у медичну частину, а також про виклик бригади швидкої медичної допомоги,

– сказано у фінальній версії документу.

Реаніматолог Алєксандр Полупан, який лікував Навального після отруєння "Новачком" у 2020 році в коментарі The Insider висловив думку, що "навряд чи такі симптоми можна пояснити чимось крім отруєння", і припустив, що це могла бути фосфороорганічна речовина.