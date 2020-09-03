Німецькі лікарі повідомили, що у зразках Навального аналізи виявили сліди отрути з групи "Новічок". У МЗС України відреагували на цю інформацію, засудили Росію та виступили з вимогою запровадження проти Кремля нових санкцій.

Уряд Німеччини 2 вересня оприлюднив докази наявності слідів хімічної речовини з групи "Новічок" у проаналізованих медиками зразках російського опозиціонера Олексія Навального.

На цю подію відреагували в українському МЗС, відповідне повідомлення є на офіційному сайті відомства.

До теми "Новічок": що це за отрута та як вона діє на людину

МЗС України гостро засудило "черговий злочинний акт російської влади". Акт, який вкотре засвідчив, що Росія не припиняє "наступ на демократію та права людини", причому як у самій Росії, так і за кордоном.

Дипломати закликали міжнародну спільноту відреагувати на "цю нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком". Причому серед можливих реакцій мав би бути не лише осуд, а й нові санкції.

Уряд Німеччини на чолі з Меркель "рішуче засудив" отруєння Навального. Російського посла вже викликали "на килим" в МЗС Німеччини. Як реагують у світі на гучну інформацію з ФРН – читайте за посиланням.

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