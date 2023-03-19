У навчальному центрі на Чернігівщині загинули 4 військових

У 169-му навчальному центрі "Десна" повідомили про загибель військовослужбовців на території військової частини. Станом на вечір 19 березня деталі інциденту з'ясовують.

У суботу, 18 березня, у навчальному центрі імені князя Ярослава Мудрого сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло 4 військовослужбовці. Однак поки невідомо, про що саме йдеться.

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Хто проводить розслідування

Зауважимо, що деталі цього інциденту уже з'ясовують співробітники Державного бюро розслідувань.

Причини та обставини з'ясовуються. Проводиться службове розслідування органами ДБР. Від імені командування та особового складу висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших загиблих побратимів,

– йдеться в повідомленні пресслужби навчального закладу.

Згадаємо до цієї теми, що у травня 2022 року російські окупанти обстріляли ракетами казарми навчального центру. Розбір завалів тривав декілька днів – під руїнами знайшли тіла 87 загиблих.

Що відомо про 169-ий навчальний центр "Десна" Це військова частина Збройних Сил України. Як відомо, вона спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ та підпорядковується безпосередньо командуванню Сухопутних військ. Розташовується "Десна" в селищі міського типу Десна Чернігівської області.

Назвали центр підготовки на честь князя Русі Ярослава Мудрого, який правив на початку XI століття та увійшов в історію як дуже мудрий лідер.

Джерело: Вікіпедія

Створення центрів підготовки до спротиву