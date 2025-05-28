Навіщо чекати понеділка? – Сибіга про передачу Україні російського "меморандуму"

Україна передала Росії свій варіант "меморандуму" щодо припинення вогню. Натомість країна-агресорка намагалася затягнути процес формування свого документа.

Це в середу, 28 травня, прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає 24 Канал. За його словами, лише "належно підготовлена зустріч" може дати реальні результати.

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Що заявив Сибіга

В Україні очікують, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть на розгляд свої пропозиції, як це й було домовлено раніше.

Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум" – після 10 днів роздумів та ударів проти України — його можна одразу передати нам,

– зазначив український міністр.

Нагадаємо, у Москві заявили, що запропонували Києву дату і місце для обміну "меморандумами" щодо припинення вогню. З відповідною пропозицією до міністра оборони України Рустема Умєрова звернувся очільник російської переговорної делегації Владімір Мединський.