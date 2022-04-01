Навіть після 24 лютого: літак олігарха, наближеного до Лукашенка, продовжує польоти в Європу

Приватний літак Embraer 1 квітня прилетів зі Стамбула до Лондона. Саме ним користується наближений до Олександра Лукашенка олігарх Микола Воробей.

Водночас відповідним літаком рік тому з України втікав соратник Віктора Медведчука Тарас Козак. Завдяки публічному онлайн-радару журналісти з'ясували: 24 лютого 2022 року літак здійснив переліт Москва – Лондон – Москва за один день.

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Вже 26 лютого Embraer вилетів з Москви до Женеви і наразі не повертався до Росії.

В цілому з початку повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України, борт регулярно літає до Євросоюзу та Великої Британії. Наразі він базується не у Москві, а у Стамбулі. Хто зараз використовує цей борт – невідомо.



24 лютого літак здійснив переліт Москва – Лондон – Москва за один день / Скриншот з публічного онлайн радару

Хто такий Микола Воробей

Білоруський олігарх Микола Воробей потрапив під санкції Європейського Союзу у грудні 2020 року – через наближеність до режиму Олександра Лукашенка, скандал з фальсифікацією президентських виборів у Білорусі зокрема.

Крім того, у Вороб'я є спільний бізнес з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Саме через банк білоруського олігарха Медведчук купував в Україні телеканали News One та ZIK. Вороб'ю належала і частина продуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

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