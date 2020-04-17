Навіть коронавірус проти Путіна, або Параду не буде
Російські ЗМІ активно поширюють інформацію, що в Кремлі вирішили перенести парад Перемоги з 9 травня на більш пізню дату.
Лично для меня, с первых же дней распространения эпидемии коронавируса на официальном уровне в России и озвучиванием этой проблематики с лоском цензуры и сокрытия реальной картины, было очевидным, что проведение такого масштабного мероприятия как парад Победы это преступное безрассудство.
Читайте также: За памятники и двор Россия стреляет в упор
Однако по практически тем же причинам, по которым введение общенационального карантина в РФ оттягивали под референдум 22 апреля о внесении изменений в Конституцию, тему парада жестко игнорировали в контексте распространения COVID-19. Причем "игнорировали" весьма активно, задействовав весь комплекс пропагандистских методов для убеждения населения в том, что парад нужен невзирая ни на что! И даже рассматривали возможность увязать парад победы над нацизмом вместе с победой над коронавирусом в России…
Но, что-то пошло не так.
Масштабы распространения коронавируса в России, похоже, выходят на тот уровень, когда даже самые сокровенные желания провести парад и пригласить на него побольше мировых лидеров, желающих завершить свою жизнь, будучи подключенным к ИВЛ, накрываются медным тазом. Вот только не свойственно Кремлю быть честным со своими гражданами, а потому и не удивительно, что вместо первых лиц, начинают в процессе отмены парада задействовать сторонние структуры.
Для начала были задействованы, так называемые, "ветеранские организации", которые намедни обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату, в связи распространением коронавируса в стране.
Затем, через СМИ федерального уровня, был запущен нарратив о том, что по сообщениям от некоего источника в Администрации президента РФ, в Кремле уже принято решение о переносе парада Победы с 9 мая на более позднюю дату. Официально о переносе объявят, скорее всего, на этой неделе.
Реокмендуем: Спецоперация РПЦ "Пасха": что задумали кремлевские агенты в рясах
Что же, в итоге мы имеем следующую картину. Масштабное мероприятие, в котором должно было быть задействовано 15 тысяч человек, таки отменяется. И это правильно. Но, какой ценой? Ведь за время регулярных репетиций были заражены не десятки, а сотни военнослужащих. Сколько летальных исходов – вопрос второй. Но, все те ресурсы, что человеческие, что информационные, убеждавшие в режиме 24/7 население России в необходимости проведения парада, в итоге, оказались затрачены напрасно.
Таким образом, из парада, действующие власти РФ, сделали самый настоящий чумной цирк. Он и до этого в среде здравомыслящих пользовался плохой репутацией, ведь был не столько скорбным поминанием загубленных во Второй мировой войне жизнях, сколько демонстрацией напускной военной мощи ныне живущих кремлевских реваншистов. А теперь и вовсе, со всей этой абсурдной чехардой, стоившей здоровья и жизней, будет ассоциироваться именно с подобным шапито.
Читайте також
-
Хоч завтра, – Трамп заявив про початок виходу США з карантину та представив поетапний плансьогодні , 05:46
-
Як відсвяткувати Великдень вдома: веселе відеосьогодні , 06:20
-
На Донбасі було відносно тихо: один бойовики зазнав пораненнясьогодні , 07:34
-
Прогноз погоди на 17 квітня: в Україні буде тепло та сонячносьогодні , 06:30
-
Головні новини 16 квітня: обмін полоненими та піщані бурі в Українісьогодні , 08:01
-
Штормове попередження оголосили в акваторії Чорного та Азовського морів: ІІ рівень небезпечностісьогодні , 07:52