Навроцький виграв вибори завдяки Росії: експерт пояснив суперечливі процеси в Польщі

У Польщі розгорівся гучний політичний скандал довкола можливого фінансування виборчої кампанії президента Кароля Навроцького коштами з Росії через криптобіржу. Опоненти глави держави намагаються скласти пазл, пов'язуючи криптобізнес із російським криміналітетом та вищими посадовцями. Втім, ця справа вже вийшла за межі звичайних політичних звинувачень і загрожує перерости у масштабні розслідування.

Політичне протистояння у Варшаві стрімко загострюється на тлі підготовки до майбутніх парламентських виборів. Кандидат політичних наук, директор East European Council Антон Найчук розповів 24 Каналу про деталі гучного фінансового скандалу навколо компанії Zonda Crypto.

Як Zonda Crypto опинилася в центрі фінансового скандалу

В епіцентрі уваги правоохоронних органів та польських ЗМІ опинилася криптоферма Zonda Crypto на чолі з Пшемиславом Кралем. Компанія активно долучалася до фінансування заходів під егідою консервативної платформи CPAC, на якій під час виборчої кампанії виступав Кароль Навроцький.

Це доволі одіозна фірма з одіозною репутацією, як і сам її власник. Проти цієї компанії з квітня поточного року відкрито кримінальне провадження, розслідуються можливі махінації, корупційні зв'язки та спроби політичної корупції,

– сказав Антон Найчук.

За словами експерта, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявив про можливий зв'язок компанії з російським криміналітетом, зокрема Тамбовською ОПГ. Проте наразі жодної публічної доказової бази щодо залучення російських коштів немає, і це залишається елементом політичного протистояння.

Кандидат політичних наук про скандал у Польщі: відео

Другим аспектом скандалу став політичний лобізм та потенційна корупція серед високопосадовців. У межах справи вже затримали керівника Олімпійського комітету Польщі пана Писевича, а також висунули обвинувачення колишньому міністру юстиції Збігневу Зьобро.

Збігнєв Зьобро виїхав у Сполучені Штати Америки як журналіст. Одне з обвинувачень полягає в тому, що Zonda Crypto активно фінансувала його медіа, замовляла там рекламу та підтримувала різноманітні заходи,

– зауважив кандидат політичних наук.

Додатковим приводом для закидів на адресу канцелярії президента стало те, що Кароль Навроцький тричі ветував законопроєкт щодо регулювання ринку криптовалют у Польщі. Урядовці намагаються інтерпретувати це як можливу діяльність на користь криптобізнесу.

"Наразі надзвичайно важливо довести ці обвинувачення до фактів, щоб процес перейшов у правильне процесуальне поле і не залишився виключно на рівні політичних спекуляцій", – додав Антон Найчук.