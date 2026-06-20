Не тих б'єш, Навроцький, – Кулеба нагадав Польщі про скандальних кавалерів Ордену Білого Орла

Дмитро Кулеба відреагував на позбавлення Володимира Зеленського польського Ордену Білого Орла. Ексочільник українського МЗС нагадав президенту Польщі Каролю Навроцькому, які скандальні історичні постаті досі мають цю нагороду.

Про це Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Хто зі скандальних історичних особистостей досі має Орден Білого Орла?

Дмитро Кулеба назвав рішення Навроцького щодо позбавлення Зеленського Ордену Білого Орла – скандальним.

Ексочільник МЗС України нагадав, що цю нагороду досі мають російська імператриця Катерина II, а також фашистський лідер Італії, союзник Адольфа Гітлера – Беніто Муссоліні.

Катерина II знищила польську державу під час поділів, остаточно – у 1795 році. Муссоліні підтримував Гітлера, коли той знищував польську державу у 1939 році. Обоє досі залишаються кавалерами найвищої польської нагороди – Ордену Білого Орла,

– написав Кулеба.

Він зауважив, що, попри це, президент Польщі Кароль Навроцький вирішив, що саме Володимир Зеленський має бути позбавлений цього ордену.

"Не тих б'єш, Навроцький. Рейтинг і ненависть до українців засліплює очі, якими треба бачити реальну загрозу для Польщі. Але з нею воює Україна, а не президент Навроцький. Українці, зберігаймо спокій. На все свій час", – резюмував колишній міністр закордонних справ.

Нагадаємо, польський лідер позбавив Зеленського Ордену Білого Орла 19 червня. Причиною стало присвоєння одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА".

Відреагував на це рішення глава МЗС України Андрій Сибіга. Він заявив, що у відповідь поверне свою нагороду Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею".

Також щодо рішення Навроцького висловився і польський прем'єр Дональд Туск. Він наголосив, що конфлікт, який виник між країнами, може бути вигідний Росії, адже "тішить Путіна та шокує наших союзників".