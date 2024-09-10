Скільки заробляють футболісти: рейтинг найбільш високооплачуваних гравців України

Українські футболісти зайняли левову частку рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів країни. До рейтингу потрапили наші легіонери, а також лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков.

Відомий ресурс Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних українських спортсменів. До нього увійшли 15 представників спорту, які заробляють більше 1,5 мільйона доларів на рік.

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Лондон лідирує

Із великим відривом найбагатшим спортсменом України став Олександр Усик. Його річний дохід оцінений у 54 мільйони доларів. Втім найбільше представництво у цьому рейтингу мають футболісти.

До списку топ-15 потрапили аж дев'ять гравців у найпопулярніший вид спорту. Лідерство утримує захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко, чий річний дохід складає орієнтовно 10 мільйонів доларів.

Рейтинг найбільш оплачуваних футболістів України:

Олександр Зінченко (Арсенал) – 10 мільйонів доларів Михайло Мудрик (Челсі) – 6,6 мільйона доларів Анатолій Трубін (Бенфіка) – 4,2 мільйона доларів Артем Довбик (Рома) – 3,9 мільйона доларів Ілля Забарний (Борнмут) – 3,4 мільйона доларів Віталій Миколенко (Евертон) – 3 мільйони доларів Андрій Лунін (Реал) – 2,8 мільйона доларів Георгій Судаков (Шахтар) – 1,9 мільйона доларів Віктор Циганков (Жирона) – 1,8 мільйона доларів

Особливий Судаков

Трохи позаду розташувався футболіст іншого лондонського клубу Челсі Михайло Мудрик (6,6 мільйона). Цікаво, що з дев'яти футболістів у цьому рейтингу вісім виступають закордоном.

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Єдиним українцем з УПЛ серед найбільш високооплачуваних наших спортсменів став Георгій Судаков. Дохід лідера Шахтаря оцінюють майже у 2 мільйони доларів.

Окрім футболістів та двох боксерів (Усик, Ломаченко), до рейтингу потрапили ще по два представники баскетболу та тенісу. Святослав Михайлюк та Олексій Лень мають дохід трохи більший за 3 мільйони доларів. У свою чергу Еліна Світоліна та Марта Костюк заробили менше двох мільйонів.