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      Найбільші компанії Європи змагатимуться за право збудувати сміттєпереробний комплекс у Львові

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      П'ять найбільших компаній Євросоюзу змагатимуться за право будівництва сміттєпереробного комплексу у Львові – фінальне рішення буде відоме за два місяці. В Україні львівський комплекс має стати першим подібним. До слова, у Польщі їх – 150.

      Загалом зголосилося будувати сміттєпереробний завод 12 підприємств з 11 країн. Наразі сформована п'ятірка компаній, які претендуватимуть на отримання права будівництва комплексу.

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      Це два міжнародні консорціуми та компанії з Німеччини, Польщі й Греції, кожна з яких є світовим лідером галузі та має десятки реалізованих та діючих проектів.

      Банк на цьому принципово наполягає – щоб компанії мали практичний досвід будівництва, а потім і експлуатації таких об'єктів. Для банку важливий успіх. Ми реалізовуємо з EBRD дуже багато спільних проектів. З ними цікаво працювати, адже всі процедури відбуваються за умовами європейського законодавства, тобто – без корупції. А це дуже важливо в нашій країні,
      – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

      Львівський завод працюватиме за європейськими технологіями та стане першим таким в Україні. Схожі комплекси вже успішно функціонують у Польщі.


      Сміттєпереробний комплекс у польському місті Жари

      Наприклад, сміттєпереробний комплекс у польському місті Жари. Сюди привозять відходи з більш як двох десятків сіл та містечок, а це становить майже сімдесят тисяч тонн щороку. Тут є і змішані відходи, й відсортовані. Перш за все спеціальна машина розриває поліетиленові пакети. Згодом сміття рухається на обробку – великогабаритні відходи одразу ж відкидають із лінії. Згодом сміття потрапляє на першу лінію сортування.

      У цій кабіні працівники розділяють дуже великі металеві, дерев'яні відходи або ж скло з металом. Велике скло ми скидаємо безпосередньо до контейнера. Натомість те, що залишається, йде далі на сито й сепаратори,
      – пояснив керівник сортувального цеху Веслав Залещак.

      Велика частка переробки відходів – автоматизована. Сміття сортують на кілька фракцій – пластик, папір, скло. Це – вторсировина, яку можна використовувати ще раз.


      Керівник сортувального цеху заводу у Жарах Веслав Залещак

      Є тут і органічні відходи, їх перетворюють на компост. У цеху є спеціальні тунелі, де окремо зберігають сортовані відходи й змішані.

      Кожен тунель по заповненню самостійно щільно замикається. А відпрацьоване повітря пропускаємо через біофільтри. Це дозволяє уникнути неприємного запаху ззовні,
      – представник комплексу Юліуш Пув'ян.

      Біофільтри розташовані ззовні комплексу, вміст фільтру зазвичай змінюють раз на три роки. Такі ж технології при будівництві заводу планує використати й Львів.

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      Комплекс з переробки відходів функціонує неподалік Жарів уже три роки. Спочатку, кажуть у міськраді, люди з навколишніх сіл боялися смороду, надмірного руху транспорту і навіть епідемій. Після кількох років функціонування закладу ці побоювання не справдилися. Так, часом там справді інтенсивний рух, можливо, бувають час від часу якісь ускладнення. Але вони дуже маленькі й не впливають на мешканців поблизу. До того ж, будь-хто з них може відвідати завод і розвіяти свої сумніви.

      Теги: Новини України Сміттєва блокада Львова Новини Львова Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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