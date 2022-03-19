Найбільший страх росіян зараз – потрапити до армії, – радник глави МВС

У Росії через значні втрати особового складу на українській території можуть оголосити загальну мобілізацію. Однак самі росіяни цього дуже бояться.

Вони хочуть дивитися про війну в Україні по телевізору, але не воювати. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

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"Найбільший страх, який є в Росії – це потрапити зараз до армії. Велике завдання українців, які мають можливість дзвонити до росіян: кажіть про те, що їх можуть забрати в армію і вони будуть тут помирати", – зазначив радник глави МВС.

За словами Денисенка, ймовірно, Володимир Путін поки вагається, чи варто йти на загальну мобілізацію населення. Він розуміє, що росіяни не збираються навіть розглядати участь у війні.

Кожен (росіянин – 24 канал) з 18 до 60 років може опинитися у сирій землі України. Наше велике завдання – зірвати можливість цієї мобілізації,

– наголосив радник міністра.

Денисенко також зауважив, що у Росії можуть багато говорити про сирійських найманців, які приїдуть воювати в Україну. Однак усе це – несуттєві людські ресурси.

Денисенко розповів про можливу мобілізацію у Росії: дивіться відео