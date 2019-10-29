Найбільший рукотворний ліс у Європі на Херсонщині під загрозою зникнення: вражаюче відео

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв застеріг, що за останні 3 роки навколо Олешківських пісків було виявлено 520 незаконних рубок лісу. З такими темпами вирубки Олешківський ліс може значно зменшитися, а потім зовсім зникнути.

Цієї осені поліцейські патрулі зупинили понад 50 вантажівок із деревиною та піском, що їхали з території найбільшого рукотворного лісу у Європі. Мовиться про загороджувальні насадження по периметру Олешківських пісків у Херсонській області.

Варто знати: В Україні запустили онлайн-карту вирубки лісів

За словами очільника Херсонської ОДА, ці злочини мають очевидну комерційну спрямованість і, ймовірно, вчинені організованими групами.

Що відомо про "Олешківську пустелю"?Олешківські піски – другий за розмірами піщаний масив у Європі, розташований у Олешківському районі на відстані 30 кілометрів на схід від Херсона та за 30 кілометрів від узбережжя Чорного моря. Піски утворені з безмежних барханів ("кучугурів"), висотою близько 5 метрів, давніх піщаних відкладень Дніпра. Олешківські піски стали популярним місцем серед туристів.

Наш ліс не тільки захищає від піщаних бур, а й стримує розширення Олешківської пустелі,

– нагадав чиновник.

Важливо! Україна – найбільший експортер нелегальної деревини до Євросоюзу. Зокрема, Україна експортує нелегальну деревину для постачальників IKEA.

Як в Україні моніторять незаконну вирубку лісів?Держагентство з питань лісових ресурсів України запустило пілотний проєкт з електронного реєстру легальних рубок лісу. На онлайн-мапі зафіксовані легальні лісозаготівельні роботи. Маючи інформацію про них, українці зможуть легше виявляти нелегальні рубки лісу.



Проєкт поки що охоплює 3 області: Чернігівську, Полтавську та Рівненську. До кінця року планують поширити проєкт на всю Україну для лісогосподарських підприємств, що входять до сфери управління Держлісагентства. Мапа доступна за посиланням.