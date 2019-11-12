Найбільший торговий центр світу затопило: вода потоками ллється зі стелі – фото, відео
Масштабне затоплення сталося у ТРЦ Dubai Mall, що розташований у комерційному центрі столиці Об’єднаних Арабських Еміратів. Причиною затоплення стали затяжні зливи у регіони. Дощова вода проламала дах будівлі та потоком ринула всередину.
Внаслідок потопу один із виходів центру виявився заблокований. Відео інциденту оприлюднило видання Mirror.
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Проте надзвичайна ситуація не наполохала відвідувачів. Туристи продовжували здійснювати покупки у ТРЦ. Тим часом місцева влада підтвердила інформацію про те, що Dubai Mall постраждав "внаслідок природних катаклізмів".
Найбільший ТРЦ у світі затопило/ фото Mirror
Потоки води ринули зі стелі/ фото Mirror
Найбільший у світі ТРЦ в Дубаї затопило/ фото Mirror
Ми працюємо над тим, щоб локалізувати всі протікання. Торговий центр, як і раніше, відкритий для гостей,
– кажуть чиновники.
Найбільший у світі ТРЦ в Дубаї затопило: відео
Що відомо про Dubai Mall? Це – торгово-розважальний центр, що визнаний найбільшим у світі. Він розташований у комерційному центрі Дубая та займає територію понад 1,2 мільйона квадратних метрів.
До складу комплексу входять тематичний парк під дахом, найбільший у світі критий "золотий ринок" з 220 магазинами, "острів моди" з магазинами елітних брендів, льодовий каток олімпійських розмірів, а також один із найбільших океанаріумів.