Найбільший торговий центр світу затопило: вода потоками ллється зі стелі – фото, відео

Масштабне затоплення сталося у ТРЦ Dubai Mall, що розташований у комерційному центрі столиці Об’єднаних Арабських Еміратів. Причиною затоплення стали затяжні зливи у регіони. Дощова вода проламала дах будівлі та потоком ринула всередину.

Внаслідок потопу один із виходів центру виявився заблокований. Відео інциденту оприлюднило видання Mirror.

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Проте надзвичайна ситуація не наполохала відвідувачів. Туристи продовжували здійснювати покупки у ТРЦ. Тим часом місцева влада підтвердила інформацію про те, що Dubai Mall постраждав "внаслідок природних катаклізмів".



Найбільший ТРЦ у світі затопило/ фото Mirror



Потоки води ринули зі стелі/ фото Mirror



Найбільший у світі ТРЦ в Дубаї затопило/ фото Mirror

Ми працюємо над тим, щоб локалізувати всі протікання. Торговий центр, як і раніше, відкритий для гостей,

– кажуть чиновники.

Найбільший у світі ТРЦ в Дубаї затопило: відео

Dubai Mall is experiencing light floods: A Dubai resident shared this video of Dubai Mall, where you can see the area has already been roped off and the cleaning operation is well underway #dubairain pic.twitter.com/4RrxEKSMpg — Lovin Dubai (@lovindubai) November 10, 2019

Що відомо про Dubai Mall? Це – торгово-розважальний центр, що визнаний найбільшим у світі. Він розташований у комерційному центрі Дубая та займає територію понад 1,2 мільйона квадратних метрів.



До складу комплексу входять тематичний парк під дахом, найбільший у світі критий "золотий ринок" з 220 магазинами, "острів моди" з магазинами елітних брендів, льодовий каток олімпійських розмірів, а також один із найбільших океанаріумів.