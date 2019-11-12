21:15
12 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін та штучний інтелект проти бюрократії. Медицина по-російськи
      Вєсті Кремля
      23:07, 11 листопада
      Вєсті.UA: Мама Дубінського любить швидкість. Уроки від народу для Шуфрича
      Вєсті.UA
      21:09, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ

      Найбільший торговий центр світу затопило: вода потоками ллється зі стелі – фото, відео

      3566 Читать новость на русском
      Найбільший торговий центр світу ТРЦ Dubai Mall затопило – фото, відео Дубаї
      ТРЦ Dubai Mall / фото із соцмереж

      Масштабне затоплення сталося у ТРЦ Dubai Mall, що розташований у комерційному центрі столиці Об’єднаних Арабських Еміратів. Причиною затоплення стали затяжні зливи у регіони. Дощова вода проламала дах будівлі та потоком ринула всередину.

      Внаслідок потопу один із виходів центру виявився заблокований. Відео інциденту оприлюднило видання Mirror.

      Читайте також: Чикаго рекордно засипало снігом: фото, відео

      Проте надзвичайна ситуація не наполохала відвідувачів. Туристи продовжували здійснювати покупки у ТРЦ. Тим часом місцева влада підтвердила інформацію про те, що Dubai Mall постраждав "внаслідок природних катаклізмів".

      трц дубаї потоп
      Найбільший ТРЦ у світі затопило/ фото Mirror


      Потоки води ринули зі стелі/ фото Mirror


      Найбільший у світі ТРЦ в Дубаї затопило/ фото Mirror

      Ми працюємо над тим, щоб локалізувати всі протікання. Торговий центр, як і раніше, відкритий для гостей,
      – кажуть чиновники.

      Найбільший у світі ТРЦ в Дубаї затопило: відео

      Що відомо про Dubai Mall? Це – торгово-розважальний центр, що визнаний найбільшим у світі. Він розташований у комерційному центрі Дубая та займає територію понад 1,2 мільйона квадратних метрів.

      До складу комплексу входять тематичний парк під дахом, найбільший у світі критий "золотий ринок" з 220 магазинами, "острів моди" з магазинами елітних брендів, льодовий каток олімпійських розмірів, а також один із найбільших океанаріумів.

      blog_ava
      Чикаго рекордно засипало снігом: фото, відео
      сьогодні
      11924
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: ОАЕ Надзвичайні ситуації Стихійні лиха Погода Новини нерухомості Новини нерухомості світу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Юрист про слідство ДБР, захоплених моряків і дії Порошенка: давати оцінку має не слідчий
      сьогодні , 21:01 Юрист про слідство ДБР, захоплених моряків і дії Порошенка: давати оцінку має не слідчий
      Євгенія Мазур 108
      Авоськи, мішечки, екосумки: чим замінити пластикові пакети в Україні
      сьогодні , 20:30 Авоськи, мішечки, екосумки: чим замінити пластикові пакети в Україні
      Наталя Сколоздра 2548
      Це великий успіх росіян, або чому полк "Азов" догрався
      сьогодні , 20:30 Це великий успіх росіян, або чому полк "Азов" догрався
      Віталій Дейнега 870
      Хочу відмовитися від зарплати: ексклюзивне інтерв’ю з міністром Кабміну Дубілетом
      сьогодні , 20:00 Хочу відмовитися від зарплати: ексклюзивне інтерв’ю з міністром Кабміну Дубілетом
      Альона Чернецька 377
      В’ятрович стане нардепом: коротко про все, що відомо
      сьогодні , 19:05 В’ятрович стане нардепом: коротко про все, що відомо
      Євгенія Мазур 9117
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук