Найближчими днями Росія готує новий масований удар, хочуть скористатися холодом, – Зеленський

Володимир Зеленський попередив українців про можливість нової масованої атаки. Вона може відбутися вже найближчим часом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що відомо про підготовку до нового масованого удару?

У вечірньому зверненні 12 січня президент розповів, що має інформацію від розвідки. Тому він закликав зважати на повітряну тривогу.

Росіяни готують новий масований удар. Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом. Найближчими днями цей удар може відбутися. Бережіть себе. Бережіть Україну. І допомагайте тим, кому найскладніше й хто потребує підтримки. Разом усе подолаємо,

– сказав Зеленський.