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      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці

      ЦРУ 82 Читать новость на русском

      Пуща-Водиця – історичний лісовий курорт на півночі від Києва. Фактично це окреме село в передмісті, але формально територія столиці, тому керує нею і розпоряджається землями Київська міська рада. Тому всі земельні розкрадання у Пущі-Водиці завжди проводилися саме через рішення Київради.

      Якщо поділити десять гектарів у Пущі-Водиці на ділянки і продавати по десять соток, загальна ринкова вартість вийде під триста мільйонів гривень. Проте порізати ділянки було неможливо, бо ще з 2002 року там був заповідник.

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      Комунальне об'єднання "Київзеленбуд" взяло і погодилося вивести десять гектарів із заповідного лісового фонду. А тоді міська рада просто віддала двохсотлітній дубовий ліс двом громадським організаціям – садовим товариствам "Пуща-Водиця" і "Дубовий гай".

      Київська міська рада
      Рішення Київської міської ради

      Вся операція тривала з 2007 року по 2012 рік. Всі ключові рішення були оформлені ще за часів Леоніда Черновецького. За "садовими товариствами", які отримували землю, стояли київські чиновники середньої руки. Прокуратура тоді нічого не помітила. Ще б пак, усе сімейство природоохоронного прокурора Києва отримало по діляночці.

      Природоохоронну прокуратуру тоді очолював Вадим Гаєвий. По десять соток у цьому лісі мають і його батько Володимир Феодосійович, і мати Любов Степанівна, і навіть дружина Олеся.

      Вадим Гаєвий
      Вадим Гаєвий

      Лише 2017 року розслідувати махінації із землею взялася Генеральна прокуратура України. І ось нарешті у травні 2019 року відбувся прорив. На вимогу прокуратури Печерський суд вирішив арештувати усі десять гектарів лісу. Правова позиція прокуратури відома із ухвали Печерського районного суду міста Києва від 6 травня 2019 року.

      Рішення Печерського суду
      Рішення Печерського суду

      На думку прокуратури, ліс в Пущі-Водиці від самісінького початку розкрадали абсолютно незаконно. По-перше, землю вивели з лісового фонду без належних підстав, а опираючись на лист “Київзеленбуду”. По-друге, обидва садові товариства були ймовірно фіктивними конторами. Вони були створені лише для того, щоб отримати землю і не вели жодної реальної діяльності.

      Садові товариства і справді були фіктивні, це доведений факт. Адже минуло десять років, а жодного саду в лісі так і не з’явилося, проте земля вільно продається.

      Будівництво в Пущі-Водиці
      Будівництво в Пущі-Водиці

      Проте 6 травня суд наклав арешт на всі ділянки. Їх не можна продавати, дарувати, будувати та навіть вести підготовчі роботи. Проте насправді і продають, і будують, а робітники не чули нічого про арешт.

      Після 6 травня було п’ять днів на апеляцію. Інформації про її подачу нема, але ліс живе своїм звичайним життям, ніби й не було ніякого рішення суду.

      Якщо подивитися інформацію про будь-яку ділянку через реєстр нерухомості, то не побачите на ній жодних обмежень. Реальних бенефіціарів всієї цієї оборудки визначити не так уже й важко. Наприклад, варто звернути увагу на будинки, що з’явилися на ділянках братів Дроботів.

      Ділянка братів Дроботів
      Ділянка братів Дроботів

      Анатолій Іванович Дробот був одним із початкових засновників Садового товариства "Пуща-Водиця", Його брат Володимир в ті часи очолював київське комунальне підприємство "Труханів острів". Сьогодні вони мають у Пущі-Водиці щонайменше чотири ділянки. Кілька однотипних котеджів збудовані на 70%, проте зараз роботи заглухли.

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      Сьогодні Дроботи впливові фігури, які встигли побувати депутатами та чиновниками. Мають на двох свій власний банк, а заснували його колись на паях із родичами Сергія Пашинського. 

      Чи можна повернути землю громаді – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Розслідування Гроші ЦРУ Екологія Новини Києва Печерський суд Києва
      Джерело: 24 канал
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