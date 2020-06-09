Третій рік поспіль Гонконг очолює рейтингу найдорожчих міст у світі для іноземців. Українська столиця Київ з 150 місця у 2019 році перестрибнув на 106 у 2020 році.

Такі дані опублікувала компанія "Mercer". Вже 24 років поспіль вона складає рейтинг найдорожчих для життя міст для іноземців.

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Рейтинг будують на основі порівнянь цін на понад 200 товарів і послуг у 209 містах світу на 5 континентах. Окрім цього, враховують вартість оренди житла, ціни на транспорт, харчування, алкоголь, тютюн, одяг і взуття, товари для дому, дозвілля й відпочинок.

Які міста очолили першу п'ятірку рейтингу:

► На першому місці – Гонконг (особливий адміністративний район Китаю).

► На другому місці – Ашгабад (столиця Туркменістану).

► На третьому – Токіо (столиця Японії).

► На четвертому місці – Цюрих (Швейцарія).

► На п’ятому – Сінгапур (місто-держава), який у 2019 році був на 3 місці, проте в 2020 році опустився до 5 місця.

Київ у цьогорічному рейтингу опинився на 106 місці, розділивши його з німецьким Гамбургом і столицею Португалії Лісабоном.

Найдешевше життя у світі — у Ташкенті (столиця Узбекистану), Бішкеку (столиці Киргизстану), Тунісі (столиці однойменної країни) та Віндгуку (столиця Намібії).

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В "Mercer" зазначають, що дані для рейтингу 2020 року збирала в березні, тобто до того, як пандемія COVID-19 цілковито вплинула на світову економіку.