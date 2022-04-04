Найгірша ситуація по жертвах у Бородянці, – Венедіктова про звірства росіян

Після того, як російські окупанти вийшли з Київщини, наші бійці побачили, які звірства вчинили загарбники проти мирних людей.

Як розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова, найгірша ситуація по жертвах у Бородянці, передає 24 канал.

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За словами генпрокурорки, чимало воєнних злочинів вийшли за межі своєї класифікації та належать до злочинів проти людяності.

Насправді найгірша ситуація у Бородянці. По людських жертвах, звичайно. Я думаю, що ми будемо ще окремо говорити про Бородянку. Бо там є про що говорити,

– сказала Венедіктова.

Водночас вона закликала не забувати про інші регіони, які завдяки нашим ЗСУ звільнені. Мовиться про Чернігівську область.

Додамо, що днями у звільненому місті Буча, що на Київщині, виявили братську могилу на майже 300 людей. За словами мера, на жаль, мертві люди лежать на вулицях міста.

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