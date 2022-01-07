Наведу приклади результатів з розбивкою по місяцях. Подій було значно більше, тож спробую втиснути у цей блог найцікавіші.

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Загалом за час роботи до суду Національне антикорупційне бюро України та САП скерували понад 300 справ щодо майже 600 осіб, а підозру отримали приблизно тисяча осіб, зокрема:

6 міністрів (та їхні заступники);

20 народних депутатів;

67 суддів;

78 керівників держпідприємств.

Січень

Врятували незаконно закриту справу "Роттердам+": її відновив виконуючий обов'язки керівника САП Максим Грищук.

Лютий

Директор НАБУ посадив чартерний літак з колишнім високим посадовцем "Приватбанку", який намагався втекти у Відень.

Йому разом із ексголовою правління Дмитром Дубілетом та екскерівницею одного з підрозділів банку повідомили про підозру у розтраті понад 136 мільйонів гривень.

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Березень

НАБУ та САП вручили нові підозри у справі "Приватбанку". Цього разу отримали підозри у розтраті 8,2 мільярда гривень:

ексголова правління "Приватбанку" Дубілет;

його заступниця Людмила Шмальченко;

керівниця одного із департаментів.

Квітень

НАБУ затримало одного із керівників Служби зовнішньої розвідки Юрія Зонтова – брата одіозного голови ОАСК Павла Вовка. Його та спільника взяли "на гарячому" після отримання 100 тисяч доларів.

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Під час обшуку конспіративної квартири Зонтова, детективи знайшли мільйони доларів, сотні тисяч євро та антикваріат.



Детективи обшукали квартиру брата Вовка / Фото із соцмереж Зонтова

Виконуючий обов'язки керівника САП Максим Грищук вдруге відновив справу "Роттердам+", яку знову незаконно закрили. Також у квітні прокурори САП скерували до суду обвинувальний акт щодо Гладковського-молодшого.

Травень

НАБУ повідомило про підозру ще 7 особам у мільярдній справі VAB-банку олігарха Олега Бахматюка. Загальна кількість підозрюваних у справі зросла до 17 осіб.

Червень

НАБУ викрило на хабарі у 2,5 тисячі доларів суддю з Дніпра Лалі Новік.

Липень

НАБУ та САП завершили розслідування щодо 14 фігурантів справи VEB-банку. Розслідування за підозрою ще трьох осіб:

фактичного власника банку Олега Бахматюка;

ексголови правління Дениса Мальцева;

ексголови спостережної ради Наталії Василюк зупинили через їхній розшук.

Серпень

НАБУ та САП направили до суду справу "слуги народу" Олександра Юрченка. В опублікованому відео мовиться про "плюшки" у вигляді 13 тисяч доларів за реєстрацію правок в законопроєкт.

Далі на тому ж відео домовлялися про "кусок большого пирога" у вигляді акцій майбутнього сміттєпереробного заводу і 200 тисяч доларів для членів профільного комітету Ради.

Вересень

НАБУ і САП вручили підозру голові райсуду з Вінниччини Ігору Ратушняку, який вимагав 120 тисяч гривень за визнання права власності на земельний пай.

Антикорупційний суд дав дозвіл на примусовий привід Євгена Аблова – заступника голови ОАСКу. Пізніше підозрюваний Аблов прийшов на засідання, однак потім все одно ганебно тікав.

Жовтень

Антикорупційний суд заочно заарештовує експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі "Межигір'я".



Віктора Януковича заочно заарештували / Фото 24 каналу

Також детективи НАБУ завершили розслідування щодо ексміністра екології Януковича Миколи Злочевського, якому інкримінують організацію хабаря у 5 мільйонів доларів для керівництва антикорупційних органів.

Викриття злочинної організації

А ще НАБУ та САП викрили "злочинну організацію" з 16 осіб в Одесі. До її складу входили негласний "господар Одеси" Володимир Галантернік та мер Геннадій Труханов.

Розмір завданої шкоди перевищив пів мільярда гривень.

Також детективи затримали "на гарячому" суддю Чернігівського окружного адмінсуду Дмитра Лобана. Той одержав 20 тисяч доларів за рішення, хоча ще у 2016 році фотографувався з плакатом "Не даю та не беру хабарі".

Підозра Шахову

НАБУ і САП повідомили підозру народному депутату Сергію Шахову, який не задекларував майна на майже 60 мільйонів гривень:

13 квартир у Києві;

2 будинки під Києвом;

дачу;

8 паркомісць;

27 земельних ділянок;

нежитлову нерухомість;

2 авто.

Грудень

САП здобула кінцеву перемогу над Фірташем у господарському суді. Пов'язана із олігархом компанія, програла апеляцію у справі Запорізького титано-магнієвого комбінату і завод повернувся державі.

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Далі антикорупційний суд відправив заступника мера Геннадія Труханова до СІЗО, заочно заарештував "тіньового господаря Одеси" Володимира Галантерніка та колишнього голову правління "Приватбанку" Дубілета.

Наголошу, що це далеко не всі реалізації детективів НАБУ та прокурорів САП. Але, сподіваюся, що і цей дайджест підійме вам настрій.