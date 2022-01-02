У блозі, з поваги до 13,5 мільйона виборців Володимира Зеленського, максимально ввічливо звернуся до президента щодо продовження цирку довкола конкурсу на керівника САП. Я спробую пояснити, чому це зашкодить країні й Вам.

До теми Комісія з обрання керівника САП знову зірвала засідання

Загроза для України

Для країни це погана ідея, бо вчиняючи так, Ви втрачаєте суб'єктність у міжнародній політиці. Це зараз є смертельною загрозою для нашої держави.

Судіть самі, чи Ви б домовлялися про щось серйозне з людиною, яка до цього показово не виконала взятих на себе зобов'язань? Відповідь очевидна, правда ж?

То чому тоді ми чекаємо, що це робитиме президент США? Або керівники інших провідних держав, посли яких стали свідками нехтування Вами зобов'язаннями щодо САП?

Можливо, Вас переконують, що адміністрація Джо Байдена пропустить це так само як історію з "Нафтогазом". Однак та ситуація була критично іншою: тоді Ви не порушували персонального слова.

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Президент не тримає слова

У ситуації з конкурсом на керівника САП – порушуєте. Водночас слово це дали на найвищому рівні та публічно зафіксували підписом.

Не дотримання слова виключить Вас зі справжніх переговорів про Україну. Навіщо враховувати позицію президента, який все одно не виконує взятих на себе зобов'язань?

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У підсумку нам доведеться забути про підхід "нічого про Україну без України". Ще, мені здається, що Ваша команда не розуміє наскільки зламною є історія зі зривом конкурсу САП всередині країни.

Зеленському не довіряють

Аби допомогти Вам з цим, зацитую головну редакторку "Української Правди" Сергіль Мусаєву.

"Коли наступного разу Зеленський розповідатиме про свої надзусилля у боротьбі з корупцією виборцям чи міжнародним партнерам, знайте – він бреше. Оскільки найпоказовіша історія його президентства у справі подолання корупції – це конкурс на керівника САП, який триває вже 15 місяців", – написала Мусаєва.

Так само почали думати всі ключові люди провідних незалежних медіа, а також експертне середовище. Наголошу, що більшість з них до історії з САП ставилися до Вас нейтрально.

Якщо команда переконує Вас, ніби ці медіа не мають електорального впливу, то Ваш попередник помилявся так само. Чим це для нього закінчилося, й без мене відомо.

Найпростіший спосіб зірвати конкурс

Знаю, що Вашу команду зачепили мої слова про державну зраду. Хочу їх пояснити. Припустимо, що я – Андрій Єрмак або Олег Татаров, який хоче зірвати конкурс на обрання керівника САП.

Найпростіший спосіб це зробити – не збирати комісію. Це хоч якось дозволяє Вам зберегти лице. Натомість Ваша команда зібрала її, а за день до засідання "викатила" рішення "ручного" ОАСКу, яким підважила 15 місяців конкурсу.

Тоді п'ятірка "ОПешних" членів на очах у редакторів та послів спочатку визначає переможця, а потім тричі відмовляється його затвердити. Уже через кілька днів Ваша команда знову збирає комісію, щоб на очах тих самих людей повторно зірвати затвердження визначеного переможця.

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Тобто замість того, аби просто не зібрати комісію, Ваша команда її двічі скликала, щоб точно продемонструвати послам (та їхнім столицям) порушення Вашого зобов'язання перед ключовим безпековим союзником України.

Що це, як не держзрада

Пане президенте, допоможіть знайти цьому інше визначення, окрім як – державна зрада. Особливо в переддень таких важливих для України переговорів між США та Росією.

Наостанок, мабуть, найнеприємніше для Ваших виборців – допоможіть знайти позитивне пояснення тому, що особисто ви такі дії команди толеруєте?

На цьому питанні президенту, я, мабуть, поставлю три крапки. Відповідати на нього Зеленському доведеться все одно: або зараз перед собою, або потім перед виборцями.