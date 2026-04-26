Суд виніс вирок у справі про наїзд на відомого оленя Бориса

На Рівненщині суд виніс рішення у справі про наїзд на відомого оленя Бориса. Водійку, яка збила тварину та залишила місце аварії, визнали винною у двох адміністративних правопорушеннях.

Про це йдеться в постанові Зарічненського районного суду.

Який вирок виніс суд?

Зарічненський районний суд визнав водійку винною у скоєнні ДТП та залишенні місця аварії. Йдеться про порушення статей 124 та 122-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд встановив, що жінка не врахувала дорожню обстановку та не обрала безпечну швидкість руху, що й призвело до наїзду на тварину. У результаті водійку позбавили права керування транспортними засобами на один рік. Також вона має сплатити судовий збір у розмірі 665,6 гривні.

У суді жінка визнала провину, зазначила, що злякалася після аварії, та просила не застосовувати суворе покарання, обмежившись штрафом.

У якому стані перебуває олень Борис?

Після аварії олень Борис отримав серйозні травми та втратив багато крові. Спершу існували побоювання щодо ампутації кінцівки, однак ця інформація не підтвердилася.

Тварині надали допомогу на місці, від ідеї транспортування до Львова для операції відмовилися через ризики додаткових ушкоджень. Лікування вирішили проводити в природному середовищі.

За словами лісівників, стан оленя згодом покращився:

він отримував регулярні уколи ветеринара;

почав самостійно пересуватися, хоча й на трьох ногах;

харчувався з рук людини, якій довіряє.

Водночас Борис став обережнішим і уникає людей. Йому забезпечують спокій, тишу та мінімальне втручання, що є важливим для відновлення дикої тварини.

Борис втомився від надмірної уваги людей. Він поки не прагне повертатися ближче до села, де постійно є відвідувачі. Зараз йому найбільше потрібні спокій, тиша та якісний догляд. Перебування у воді оленю не шкодить. Він у своєму природному середовищі та не перебуває у воді постійно – для відпочинку обирає сухі місця. Дика тварина інстинктивно знає, як подбати про себе,

– казали лісівники.

Що відомо про аварію?

Інцидент стався ввечері 23 березня 2026 року. За словами водійки, вона їхала з увімкненими фарами разом із дитиною, коли на дорогу раптово вибіг олень. Вона стверджує, що удар був не дуже сильним і дитина навіть не зрозуміла, що сталося.

Після наїзду жінка поїхала з місця події, пояснивши це переляком. Втім, свідчення очевидця відрізняються. Місцевий житель розповів, що чув звук автомобіля, який рухався на великій швидкості, після чого пролунав удар. За його словами, авто їхало без увімкнених фар, а на дорозі залишився травмований олень.

Саме свідок викликав поліцію та ветеринара. Правоохоронці згодом встановили особу водійки. Перевірка показала, що вона не перебувала у стані алкогольного сп’яніння.