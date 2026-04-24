Інцидент стався під час полювання у тропічному лісі, коли чоловік натрапив на стадо тварин із дитинчатами. Про це пише Daily Mail.

Що відомо про смерть мільйонера?

Американський бізнесмен і мисливець на велику дичину Ерні Досіо загинув під час мисливської експедиції в Габон. Трагедія сталася в тропічному лісі на території Національному парку Лопе-Оканда.

75-річний чоловік полював на жовтоспинного дукера – рідкісний вид антилопи, коли разом із провідником несподівано натрапив на групу з п’яти слонів, серед яких було дитинча. За попередніми даними, тварини відреагували на людей як на загрозу та атакували їх. Унаслідок нападу слонів Досіо загинув на місці. Його супроводжуючий – професійний мисливець – отримав серйозні травми.

Відомо, що Досіо був родом із Лоді, Каліфорнія та володів компанією Pacific AgriLands Inc, яка управляла тисячами гектарів виноградників. Він був добре відомий у мисливських колах і за роки зібрав велику колекцію трофеїв, зокрема слонів і левів.

Оператор сафарі Collect Africa підтвердив смерть клієнта та повідомив, що інцидент стався раптово, коли мисливці фактично "натрапили" на тварин. За словами знайомих Досіо, всі його полювання були ліцензованими та відбувалися у межах правил контролю популяцій.

Габон є домом для однієї з найбільших популяцій лісових слонів у світі – близько 95 тисяч особин. Водночас цей вид вважається таким, що перебуває під загрозою зникнення. Індустрія трофейного полювання залишається багатомільйонним бізнесом, особливо в Африці, куди щороку приїжджають заможні мисливці з різних країн.

Водночас вона викликає гострі суперечки, адже, попри економічні аргументи, екологи критикують практику вбивства диких тварин.

