Інцидент стався під час полювання у тропічному лісі, коли чоловік натрапив на стадо тварин із дитинчатами. Про це пише Daily Mail.
Дивіться також Таємниця дванадцятої жертви: смерть ученого NASA може бути ще однією з низки трагедій
Що відомо про смерть мільйонера?
Американський бізнесмен і мисливець на велику дичину Ерні Досіо загинув під час мисливської експедиції в Габон. Трагедія сталася в тропічному лісі на території Національному парку Лопе-Оканда.
75-річний чоловік полював на жовтоспинного дукера – рідкісний вид антилопи, коли разом із провідником несподівано натрапив на групу з п’яти слонів, серед яких було дитинча. За попередніми даними, тварини відреагували на людей як на загрозу та атакували їх. Унаслідок нападу слонів Досіо загинув на місці. Його супроводжуючий – професійний мисливець – отримав серйозні травми.
Відомо, що Досіо був родом із Лоді, Каліфорнія та володів компанією Pacific AgriLands Inc, яка управляла тисячами гектарів виноградників. Він був добре відомий у мисливських колах і за роки зібрав велику колекцію трофеїв, зокрема слонів і левів.
Оператор сафарі Collect Africa підтвердив смерть клієнта та повідомив, що інцидент стався раптово, коли мисливці фактично "натрапили" на тварин. За словами знайомих Досіо, всі його полювання були ліцензованими та відбувалися у межах правил контролю популяцій.
Габон є домом для однієї з найбільших популяцій лісових слонів у світі – близько 95 тисяч особин. Водночас цей вид вважається таким, що перебуває під загрозою зникнення. Індустрія трофейного полювання залишається багатомільйонним бізнесом, особливо в Африці, куди щороку приїжджають заможні мисливці з різних країн.
Водночас вона викликає гострі суперечки, адже, попри економічні аргументи, екологи критикують практику вбивства диких тварин.
Що ще відомо про останні смерті багатих людей?
Кирило Вишинський, екскерівник "РІА Новості – Украина", помер у Москві від важкої хвороби; він був знаковим пропагандистом для Росії. Вишинський був затриманий у 2018 році та обміняний у 2019 році на українських полонених; його діяльність критикували за поширення антиукраїнських матеріалів. Під час обшуків у нього знайшли 200 тисяч доларів, зброю та російський паспорт.
У віці 93 років помер один з найбагатших людей Тайланду Прасерт Прасарттонг-Осот, який був ключовим акціонером Bangkok Dusit Medical Services та власником Bangkok Airways. Він відіграв значну роль у розвитку туризму на острові Самуї, де знімали серіал "Білий лотос", та зазнав скандалів у 2019 році через маніпуляції з акціями.
Правоохоронні органи повідомили про підозру двом лікарям у справі смерті відомого одеського бізнесмена та інвестора Аднана Ківана. Він помер у жовтні 2024 року. Правоохоронні органи не вказали імені померлого, але з деталей справи випливає, що йдеться саме про Ківана.