Найкраще було б спершу засудити, а потім – обміняти, – МВС про Медведчука

Внаслідок операції СБУ вдалось затримати підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука. Радник голови МВС Вадим Денисенко вважає, що Медведчука спочатку слід засудити, а вже потім міняти на українських полонених.

У своєму нічному зверненні до українців президент Зеленський запропонував обміняти Медведчука на полонених. Денисенко наголосив: він – за те, що повертати наших військових додому.

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Медведчук має дати певні показання

Коли ми говоримо про Медведчука, то насправді було б правильно зробити 2 речі: як мінімум, щоб він дав певні показання, бо він володіє величезним обсягом інформації, хто і кому давав гроші на рух колаборантів. Як максимум – було в ідеалі провести максимально швидкий судовий процес,

– пояснив Денисенко.

Лише після того, якщо це можливо, Медведчука треба обміняти. Денисенко зазначив, що, якщо є шанс отримати назад наших полонених, то варто міняти на них навіть затриманого лідера ОПЗЖ. Проте робити це треба тоді, коли він здасть "паролі та явки".

Що відомо про затримання Медведчука:

Про затримання Віктора Медведчука повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що спецоперацію провела СБУ.

Глава держави зазначив, що Медведчук переховувався 48 днів, проте зараз вирішив втекти за межі держави.

Для маскування кум Путіна використовував українську військову форму.

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