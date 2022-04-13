Найкраще було б спершу засудити, а потім – обміняти, – МВС про Медведчука
Джерело:телеканал "Рада"
Внаслідок операції СБУ вдалось затримати підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука. Радник голови МВС Вадим Денисенко вважає, що Медведчука спочатку слід засудити, а вже потім міняти на українських полонених.
У своєму нічному зверненні до українців президент Зеленський запропонував обміняти Медведчука на полонених. Денисенко наголосив: він – за те, що повертати наших військових додому.
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Медведчук має дати певні показання
Коли ми говоримо про Медведчука, то насправді було б правильно зробити 2 речі: як мінімум, щоб він дав певні показання, бо він володіє величезним обсягом інформації, хто і кому давав гроші на рух колаборантів. Як максимум – було в ідеалі провести максимально швидкий судовий процес,
– пояснив Денисенко.
Лише після того, якщо це можливо, Медведчука треба обміняти. Денисенко зазначив, що, якщо є шанс отримати назад наших полонених, то варто міняти на них навіть затриманого лідера ОПЗЖ. Проте робити це треба тоді, коли він здасть "паролі та явки".
Що відомо про затримання Медведчука:
- Про затримання Віктора Медведчука повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що спецоперацію провела СБУ.
- Глава держави зазначив, що Медведчук переховувався 48 днів, проте зараз вирішив втекти за межі держави.
- Для маскування кум Путіна використовував українську військову форму.