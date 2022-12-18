Де для ЗСУ найкраща ситуація на фронті: полковник сказав, звідки чекати гарних новин

Наші захисники продовжують відвойовувати у російських загарбників українські землі. На певних ділянках фронту для ЗСУ зараз складаються сприятливі умови для подальшого руху та звільнення окупованих територій.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, за нинішніх погодних умов наші війська, найімовірніше, будуть використані на агломераціях на Донбасі.

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Де найкраща для ЗСУ ситуація на фронті

Світан розповів, що найкраща ситуація для українських військ та найгірша для окупантів зараз складається на Запорізькій ділянці фронту. Вона завширшки близько 300 кілометрів та глибиною 100 кілометрів.

Тобто такий трикутник 300 на 100, який затиснутий між українським фронтом та Азовським морем, від Запоріжжя до Донецька, від Мелітополя до Маріуполя. Тут найгірша ситуація у росіян та найкраща у нас, до того ж вона готова для розв'язання практично з літа,

– сказав полковник запасу.

За його словами, якби свого часу не було ухвалено рішення йти з Балаклії на Куп'янськ, то ЗСУ були готові влітку розсікти сухопутний коридор виходом з-під Оріхового на Мелітополь. Зараз обстановка залишається приблизно такою ж, щоправда на Запорізькому фронті збільшилася кількість російських військ. Але це не погіршило ситуацію для ЗСУ.

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На якій ділянці фронту будуть проблеми у росіян

Військовий експерт вважає, що наші захисники можуть рухатися в бік Азовського моря та перетнути сухопутний коридор. Для цього потрібна певна кількість техніки, про що казав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Погодні умови нині несприятливі для масштабних пересувань по полях – поки не промерзне, немає жодного сенсу для руху в бік Мелітополя й далі на Крим.

Тому, найімовірніше, зараз, поки йдуть дощі, поки вийшов циклон і волога погода, наші війська будуть використані на агломераціях. Тобто це Донецько-Макіївська агломерація, Горлівська та Єнакіївська агломерації, Бахмут та агломерації в його районі, дуже перспективний напрямок Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Кремінна,

– зазначив Світан.

Сюди ж, додав він, також входить Сватове, яке саме собою є агломерацією, і вихід туди двох доріг із боку Куп'янська сприяє нашому наступу на нинішньому етапі. Ймовірно, поки два тижні йтимуть дощі, ЗСУ виконають певні завдання на Донецькій агломерації, що включатиме практично всі точки – Вугледар, Мар'їнку, Красногорівку, Піски, Авдіївку, Бахмут, Соледар, Лисичанськ, Кремінну, Рубіжне, Сєвєродонецьк і Сватове. Тому проблеми у росіян зараз будуть саме на Донбасі.

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