Найкращий подарунок – перемога: як захисники вітають українок з 8 березня

Українські захисники, навіть попри війну, не забули привітати українських жінок з Міжнародним жіночим днем, який традиційно відзначають 8 березня.

Журналісти 24 каналу зібрали теплі слова від українських військових та силовиків.

Важливо Жінкам в окупованому Енергодарі даруватимуть квіти на 8 березня

Командувача Сил оборони

Генерал-лейтенант Сергій Наєв констатував, що чергову весну українські жінки зустріли з величезним болем в серці і сльозами на очах.

На жаль, ці дні пробудження природи сьогодні задимлені війною та тривогами. Але ми знову і знову висловлюємо Вам свою повагу, вдячність та любов! Бажаю, щоб мир повернувся в Україну, а у Ваших родинах запанували злагода та добробут,

– наголосив Наєв.

Він також закликав вірити у наші Збройні сили та перемогу України.

Привітання з 8 березня від Командувача Сил оборони: дивіться відео

Сухопутні війська ЗСУ

Бійці Сухопутніх військ Збройних сил України також долучилися до привітань та зауважили, що найкращим подарунком в умовах сьогодення буде перемога. Тож, як додали бійці, кожну свою перемогу вони присвячують українським жінкам.



Святкове привітання з 8 березня / Фото Сухопутніх військ ЗСУ

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

А от в ОМБр імені Лицарів Зимового Походу українок порівняли з амазонками з давньогрецьких міфів, які поруч з чоловіками руйнують та знищують всю нечисть та зло яке прийшло з півночі.

"Милі та прекрасні жінки вітаємо вас зі святом весни, ми цінуємо вас та дякуємо вам що ви поруч з нами завжди", – мовиться у повідомленні. Привітання від українських захисників: дивіться відео

СБУ

У Службі безпеки України зауважили, що ще 2 тижні тому українці складали плани, як провести 4 вихідні на березневі свята та що подарувати коханим. Так було до війни.

А тепер ми розуміємо, що найкращий подарунок – наша перемога, яка принесе мир Україні. І в цій перемозі внесок жінок буде визначальним! Немає більше Міжнародного жіночого дня. Є День вдячності, поваги і шани вам, дорогі жінки,

– зазначили у силовому відомстві.

Там подякували українським жінкам-військовим, які захищають Україну пліч-о-пліч з чоловіками, рятують, займаються волонтерством, допомагають.

"А квіти ми вам обов'язково подаруємо – трохи пізніше. Коли виростуть соняшники з того насіння, яке наша українська земля приймає разом з окупантами. Зі святом вас, захисниці", – підсумували у СБУ.

Зауважимо, що у лавах ЗСУ поруч із чоловіками-військовими стоять і жінки.

Жінки ЗСУ взяли до рук зброю і захищають Україну: дивіться відео

Святкові картинки-привітання з 8 березня / Фото з інстаграму Катерини Христинченко