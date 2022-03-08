Найкращий подарунок – перемога: як захисники вітають українок з 8 березня
Українські захисники, навіть попри війну, не забули привітати українських жінок з Міжнародним жіночим днем, який традиційно відзначають 8 березня.
Журналісти 24 каналу зібрали теплі слова від українських військових та силовиків.
Важливо Жінкам в окупованому Енергодарі даруватимуть квіти на 8 березня
Командувача Сил оборони
Генерал-лейтенант Сергій Наєв констатував, що чергову весну українські жінки зустріли з величезним болем в серці і сльозами на очах.
На жаль, ці дні пробудження природи сьогодні задимлені війною та тривогами. Але ми знову і знову висловлюємо Вам свою повагу, вдячність та любов! Бажаю, щоб мир повернувся в Україну, а у Ваших родинах запанували злагода та добробут,
– наголосив Наєв.
Він також закликав вірити у наші Збройні сили та перемогу України.
Привітання з 8 березня від Командувача Сил оборони: дивіться відео
Сухопутні війська ЗСУ
Бійці Сухопутніх військ Збройних сил України також долучилися до привітань та зауважили, що найкращим подарунком в умовах сьогодення буде перемога. Тож, як додали бійці, кожну свою перемогу вони присвячують українським жінкам.
Святкове привітання з 8 березня / Фото Сухопутніх військ ЗСУ
28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу
А от в ОМБр імені Лицарів Зимового Походу українок порівняли з амазонками з давньогрецьких міфів, які поруч з чоловіками руйнують та знищують всю нечисть та зло яке прийшло з півночі.
"Милі та прекрасні жінки вітаємо вас зі святом весни, ми цінуємо вас та дякуємо вам що ви поруч з нами завжди", – мовиться у повідомленні.
Привітання від українських захисників: дивіться відео
СБУ
У Службі безпеки України зауважили, що ще 2 тижні тому українці складали плани, як провести 4 вихідні на березневі свята та що подарувати коханим. Так було до війни.
А тепер ми розуміємо, що найкращий подарунок – наша перемога, яка принесе мир Україні. І в цій перемозі внесок жінок буде визначальним! Немає більше Міжнародного жіночого дня. Є День вдячності, поваги і шани вам, дорогі жінки,
– зазначили у силовому відомстві.
Там подякували українським жінкам-військовим, які захищають Україну пліч-о-пліч з чоловіками, рятують, займаються волонтерством, допомагають.
"А квіти ми вам обов'язково подаруємо – трохи пізніше. Коли виростуть соняшники з того насіння, яке наша українська земля приймає разом з окупантами. Зі святом вас, захисниці", – підсумували у СБУ.
Зауважимо, що у лавах ЗСУ поруч із чоловіками-військовими стоять і жінки.
Жінки ЗСУ взяли до рук зброю і захищають Україну: дивіться відео
Святкові картинки-привітання з 8 березня / Фото з інстаграму Катерини Христинченко