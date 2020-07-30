Проти затриманих напередодні в Білорусії росіян порушено справу про підготовку терактів, повідомив держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равка.

Вне всякого сомнения, задержанные боевики в полной мере ощутят на себя поговорку "Родина обязательно бросит тебя, сынок". Во всяком случае, если торговля между Лукашенко и Путиным завершится ничем. Их могут показательно судить и даже посадить, хотя, конечно, потом по-тихому отдадут обратно.

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Режиму плевать

Рассчитывать на то, что другие наемники задумаются и хотя бы кто-то откажется от сомнительной чести участвовать в военных авантюрах Путина, не приходится. Люди идут на наемничество не от хорошей жизни. И без того в России около миллиона человек заняты в частных силовых структурах – охранники, коллекторы, причем контингент в них не слишком отличается от того, который задержан в Белоруси. Поэтому конкуренция велика, и люди едут на войну просто потому, что других возможностей у них попросту нет.