"Обнулив" Макса та ще чотирьох із Сомалі: Росія втратила контроль над іноземними найманцями

Українська розвідка перехопила розмову двох російських військових, які нині діють на Донеччині. У ній йдеться про інцидент, під час якого найманець Росії із Сомалі застрелив п'ятьох російських солдатів.

Про це 14 квітня повідомило ГУР МОУ. Випадок стався на Покровському напрямку, на Донеччині.

Що відомо про інцидент за участі найманця?

Один росіянин із позивним "Хімік" повідомив іншому, що сомалійський найманець із позивним "Чупа" застрелив російського військового на ім'я Макс та ще чотирьох бійців, які приїхали також із Сомалі.

Макс – 200 (мертвий – 24 Канал). "Чупа" його обнулив (застрелив – 24 Канал). Щоб менше з ним людей було, він обнулив Макса і ще чотирьох сомалійців,

– розповів один окупант іншому.

На завершення розмови окупант радить побратиму озиратись та не підпускати "Чупу" занадто близько до себе.

Прийняв, будьте обережні, дивіться на всі боки, щоб "Чупа" до вас не з'явився, далі розпитуй, де, хто, кого ще він бачив, що ще він знає і як вони хотіли піти,

– завершив він.

Розвідка уточнила, що ідеться про бійців 111-го мотострілецького полку російської армії, які воюють проти України на Покровському напрямку.

У ГУР наголосили, що такі випадки вказують на проблеми Росії із контролем над іноземними найманцями та свідчать про глибоку деградацію російської армії. Росія вербує до своїх лав небезпечних найманців зі всього світу із небезпечним минулим, які становлять ризик як для цивільного населення, так і для своїх підрозділів.

Перехоплена розмова двох окупантів: слухайте запис ГУР

