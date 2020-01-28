Найменше за час війни: скільки цивільних осіб загинули на Донбасі у 2019 році

У 2019 році на Донбасі загинули 19 мирних жителів. Це найменший показник жертв серед цивільного населення за 6 років російсько-української війни.

Про це розповів колишній спеціальний представник глави ОБСЄ в Україні та в ТКГ Мартін Сайдік, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, статистика жертв війни минулого року була набагато меншою, аніж у попередні роки.

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Набагато менше було зафіксовано загиблих і поранених мирних жителів. У 2016 році в нас було 88 загиблих і 354 поранених у рамках конфлікту. У 2019-му – тільки 19 загиблих і 128 поранених. У 2016 серед загиблих було 6 дітей, а в минулому році взагалі жодна дитина не загинула,

– наголосив Сайдік.

Тому дипломат відзначив позитивні зрушення у цій ситуації. За його словами, все завдяки роботі, що спрямована на припинення вогню та зменшення випадків стрілянини.

Також Сайдік додав, що особливу увагу ОБСЄ приділяє "протимінній діяльності". Адже саме через підрив на мінах найчастіше гинуть невинні мирні жителі Донбасу та діти.

Скільки людей загинули за час війни на Донбасі

Під час війни на Донбасі загинули 13 тисяч осіб. Серед них:

3345 цивільних осіб;

4 тисячі українських військових;

майже 6 тисяч підконтрольних РФ окупантів.

Ще близько 30 тисяч осіб було поранено. З них майже 9 тисяч цивільних, близько 11 тисяч бійців ЗСУ та понад 13 тисяч бойовиків.



Карта окупованого Донбасу / фото 24 каналу