Служба безпеки України закидає Стахіву замах на зміну конституційного ладу, який він замислив під проводом російських кураторів. Я абсолютно не поділяю страхів щодо небезпечності щеплень, але визнаю право людини робити зі своїм життям що їй заманеться.

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Утім не тоді, коли такі її дії наражають на небезпеку інших людей. Головне не тоді, коли ці страхи людині насадили штучно, щоб контролювати й використовувати.

Не відбувається без провокаторів

Веду до того, що так званий антивакцинаторський рух в Україні, він дійсно має, як на мене, всі ознаки штучно створеного. Тобто такого, який би просто не відбувся без зовнішнього фінансування, без провокаторів та без зумисного нагнітання істерії.

Знаєте, ті наші антивакси-протестувальники дуже нагадують інші наші штучні протестні рухи, створені організаторами для заробітку й для просування якихось власних інтересів. Мовиться про "євробляхерів" та про "сейффопівців".

Й у тих протестах, звісно, були прості українці та щиро обурені ентузіасти. Менше з тим, найбільшої вигоди з тих протестів отримали саме організатори, які примудрилися використати людей та ситуацію.

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Справжня мета антивакцинаторів

З антивакцинаторами абсолютно так само. Серед них дійсно є справжні люди, які щиро налякані міфічними страхами, але їх просто використовують для масовки, прикриваючись правильними лозунгами про конституційні права та медичну таємницю.

Лідер антивакцинаторів Остап Стахів – яскраве підтвердження моїй теорії про штучність цього протестного руху. Адже СБУ закидає, що ним керують і його фінансують з Москви.

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Відповідно й справжні цілі цього антивакцинаторського руху, який він очолює – це влаштувати в Україні вуличні заворушення, посіяти недовіру до влади, бо вона закликає вакцинуватися і влаштовує карантинні обмеження.

Справжньою метою руху антиваксів є посіяти серед українців розбрат, щоби вакциновані з невакцинованими сварилися й чубилися, щоби українці знову були розділені тепер вже не тільки за географічною, мовною чи релігійною ознаками, а ще й за медичною.

Хто головний постачальник масовки

Кремлівські провокатори "спалились" під час свого мітингу за звільнення Остапа Стахіва. Мало того, що вони середмістям української столиці ходили з перевернутими стягами України, але й мали на плакатах перекреслені QR-коди, які після сканування ведуть на сайт "Єдиної Росії".

Я особисто перевіряв – якщо навести на цей QR-код з плакатів українських антивакцинаторів камеру смартфона, то відкриває сторінку путінської політичної партії. Тобто Штірліц, як то кажуть, ще ніколи не був настільки близьким до провалу.

До речі, головним постачальником масовки на антивакцинаторські протести є московський патріархат, чиї попи на Росії першими за вакцинацію агітують (і це нормально і заслуговує лише поваги), але в Україні ці ж попи вакцинацію критикують й свою паству від неї відмовляють.

Нащо вони таке роблять, також зрозуміло, бо московський патріархат керується Кремлем, а Кремлю, звісно, найбільше цікаво, щоб пандемія ковіду максимально ослабила українців.

Росія не економить грошей

Звісно, ці от антивакцинаторські настрої суттєві не тільки серед українців, але й, до прикладу, і в європейських країнах, тому пояснювати небажання вакцинуватися тільки бідністю чи браком освіти було б вже неправильним. Антивакцинаторські протести прокотилися також багатими Нідерландами та Бельгією, й переросли там навіть в сутички з поліцією, підпаленням автівок та трощенням вітрин магазинів.

То як таке може бути. Хіба і там є Остап Стахів та попи московського патріархату. Як це не смішно, але так – і там є московські попи. РПЦ насправді й за кордонами Росії дуже потужна організація, бо Кремль не економить грошей, але й кремлівських агентів та провокаторів в різноманітних радикальних європейських рухах також чимало.

До речі Стахів вів перемовини з прихильниками Шарія, – депутат Львівської міськради

Згадайте хоча б росіян, які брали активну участь у протесті "жовтих жителів" у Франції. Їх викрили, коли вони підбурювали власним прикладом до радикальних дій. Тому, чесно кажучи, взагалі не здивуюся, що і нинішні антивакцинаторські протести в Європі фінансовані Кремлем.

Хто є серед протестувальників

Знову ж таки, не подумайте, що я є тим от божевільним, який усюди бачить руку Кремля і втручання Путіна. Звісно, в тих усіх антивакцинаторських рухах зібрані дуже різні історії: там і маргінали, зацікавлені в мародерстві, там хулігани, там вічні революціонери, яким тільки дай привід владу обвинуватити в утисках свобод і прав людини, там професійні протестувальники, які заробляють, але є там і провокатори.

Звісно, там чимала кількість простих людей, які чомусь не хочуть не можуть зробити собі щеплення. На жаль, в антивакцинаторському русі такі люди якраз виступають лише в ролі гарматного м'яса та масовки, керованій провокаторами та протестувальниками-заробітчанами.

Отже, як на мене, все дуже просто – бачиш активакса і можеш, звісно, його пожаліти, що він заплутався в середньовічних міфах та казках, можеш подумати, що він має право на власну думку і вчинки, але ще також є дуже висока ймовірність, що цей от антивакс він не є жертвою, а точно знає, що і нащо він робить, коли влаштовує такі протести.