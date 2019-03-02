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      Найромантичніший комунальник Росії: у Москві двірника застали за малюванням квітів на снігу

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      Москву 1 березня засипало снігом, а один із комунальників вирішив помалювати на снігу
      Москву 1 березня засипало снігом, а один із комунальників вирішив помалювати на снігу / Ілюстративне фото

      У Москві працівника комунальних служб застали за малюванням. Чоловік зображав на притрушеному снігом тротуарі троянди.

      Свої малюнки двірник робив щіткою для прибирання. Проте "витвори мистецтва" цього чоловіка, мабуть, прожили недовго – на відео, опублікованому у мережі, видно, що поки двірник малює на вулиці падає лапатий сніг.

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      Так, на кадрах можна побачити, як російський комунальник під снігопадом щіткою малює на засніженій дорозі обриси двох троянд. Очевидці прозвали його "найромантичнішим двірником".

      Щоправда, чомусь ніхто не звернув увагу на те, що комунальник не виконує своїх прямих обов’язків: не прибирає російську столицю від снігу.

      Дивіться відео: російський комунальник малює троянди на снігу

      Зазначимо, що нещодавно на російському Кузбасі випав чорний сніг. Жителі регіону скаржаться на таке явище, кажуть: виглядає він депресивно. Сніг потемнів через викиди вугільного пилу на двох місцевих збагачувальних фабриках.

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      Теги: Новини Росії Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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