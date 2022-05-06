Найсміливіші мами в світі: SOVA дарує подарунки мамам захисників України

Напередодні Дня матері ювелірний бренд SOVA доводить, що не буває чужих мам. Доки наші герої стоять на захисті України, ми, українці, привітаємо їх мам з Днем матері.

Кожного героя дома чекає мама, яка заклала в ньому мужність і стійкість, дарувала любов та тепло. Виховала його відважним та хоробрим, щоб стати на захист своєї країни. Мами, які мають найбільші серця і яких сьогодні ми по праву називаємо найсміливішими матерями у світі.

Ви можете відправити теплі слова привітання та долучитися до збору коштів на подарунки для мам наших захисників.

З 1 по 31 травня ми перераховуємо частину коштів від продажу кожної прикраси SOVA, аби зібрати кращі святкові кошики та подарувати теплі слова та усмішку мамі, чий син чи донька наразі не можуть привітати її особисто, адже боронять свободу країни. До того ж в усіх працюючих магазинах SOVA можна придбати спеціальний сертифікат на 500 грн, всі кошти з якого ми також перерахуємо для подарункових кошиків мамам. В кожний кошик ми покладемо важливі подарунки та багато-багато любові.

До того ж, ми розкажемо кращі історії від мам з хоробрими серцями на сайті sovajewels.com, щоб надихнути кожну маму та кожного українця. Розказати історію можна тут. Прочитати одну з історій мами захисника вже можна за посиланням.

Віримо, що зовсім скоро всі матері зустрінуть своїх дітей з Перемогою. Все буде Україна.