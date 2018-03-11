Найсмішніше з соцмереж за тиждень: Рубан-перевізник, Путін і кулак з татуюванням

СБУ затримала колишнього перемовника щодо обміну полоненими Володимира Рубана, звинувативши його у перевезенні арсеналу зброї, схованої у меблях. Під час концерту "Лужніках" з Володимиром Путіним стався конфуз. 8 березня – святкувати чи ні. В сі ці теми активно обговорювались у соцмережах та породили чимало дотепних мемів. Найсмішініше з них – далі.

Рубан-перевізник

Колишнього перемовника щодо обміну полоненими, керівника центру "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримали 8 березня. Коли він перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Зброю він переховував у меблях.

Ця тема викликала чимало гострих обговорень в соцмережах.

Перевозка мебели. Дорого. В. Рубан. — Volf Ram (@Volf_Ram) 9 березня 2018 р.

водій як бухгалтер завжди всюди винуватий — Syhivskiy (@shvskiy) 9 березня 2018 р.

Путін і кулак з татуюванням

Президент Росії Володимир Путін прийшов на концерт-мітинг в його підтримку "За сильну Росію" у спорткомплексі "Лужніки". Під час цього мітингу хтось приставив до голови Володимира Путіна кулак в татуюваннях – фото швидко розлетілось в соцмережах. Користувачі соцмережах вибухнули дотепними "фотожабами" і жартами.

Кто там за мужиком из КГБ с наколками? pic.twitter.com/3m9GPsG9g5 — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 4 березня 2018 р.

Братва рвётся к власти — Купчинский драккар (@DrBestrong) 4 березня 2018 р.

Все же помнят эту фотку, на которую фапали либерахи. Сфоткать руку Тимати на митинге в поддержку Путина, и подписать «власть и криминал».

Это все что вам надо знать про либерах. pic.twitter.com/9Y0WO3QmlX — Комиссар (@narkom_1937) 5 березня 2018 р.

8 березня жіночий день?

8 березня – свято, яке нині викликає в Україні чимало суперечок. Не оминули цю тему і в мережі. Користувачі дотепно та уїдливо кепкують з 8 березня.

Вітаю усіх з ОСТАННІМ 8 березня. Земля йому хай буде пухом.#8березня — terra altera (@ignorivna) 7 березня 2018 р.

От і фото підвернулося)

Ще раз зі святом хочу привітати всіх жінок.. всім у кого є йоберь - запального і спокусливого сексу сьогодні вночі))#8березня pic.twitter.com/oafrjnZD5w — Останній Романтик (@gnylyi) 7 березня 2018 р.

Той самий день.



Credit: Татьяна Кремень pic.twitter.com/dYzcL92Hvo — andrii bashtovyi (@nomoreanry) 8 березня 2018 р.

Мабуть єдиний день коли жалкуєш що знаєш так багато жінок. #8березня — Кундрик Олександр (@sahakundryk) 8 березня 2018 р.