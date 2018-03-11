Найсмішніше з соцмереж за тиждень: Рубан-перевізник, Путін і кулак з татуюванням
СБУ затримала колишнього перемовника щодо обміну полоненими Володимира Рубана, звинувативши його у перевезенні арсеналу зброї, схованої у меблях. Під час концерту "Лужніках" з Володимиром Путіним стався конфуз. 8 березня – святкувати чи ні. В сі ці теми активно обговорювались у соцмережах та породили чимало дотепних мемів. Найсмішініше з них – далі.
Рубан-перевізник
Колишнього перемовника щодо обміну полоненими, керівника центру "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримали 8 березня. Коли він перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Зброю він переховував у меблях.
Ця тема викликала чимало гострих обговорень в соцмережах.
Путін і кулак з татуюванням
Президент Росії Володимир Путін прийшов на концерт-мітинг в його підтримку "За сильну Росію" у спорткомплексі "Лужніки". Під час цього мітингу хтось приставив до голови Володимира Путіна кулак в татуюваннях – фото швидко розлетілось в соцмережах. Користувачі соцмережах вибухнули дотепними "фотожабами" і жартами.
8 березня жіночий день?
8 березня – свято, яке нині викликає в Україні чимало суперечок. Не оминули цю тему і в мережі. Користувачі дотепно та уїдливо кепкують з 8 березня.
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