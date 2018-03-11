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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Самое смешное из соцсетей за неделю: Рубан-перевозчик, Путин и кулак с татуировкой

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Самые смешные мемы недели
Самые смешные мемы недели / Фото из соцсетей

СБУ задержала бывшего переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана, обвинив его в перевозке арсенала оружия, скрытого в мебели. Во время концерта в "Лужниках" с Владимиром Путиным произошел конфуз. 8 марта – праздновать или нет. Все эти темы активно обсуждались в соцсетях и породили немало остроумных мемов. Самое смешное из них – дальше.

Рубан-перевозчик

Бывшего переговорщика по обмену пленными, руководителя центра "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали 8 марта. Когда он перевозил с оккупированной территории немалый арсенал оружия. Оружие он прятал в мебели.

Эта тема вызвала немало острых обсуждений в соцсетях.

Путин и кулак с татуировкой

Президент России Владимир Путин пришел на концерт-митинг в его поддержку "За сильную Россию" в спорткомплексе "Лужники". Во время этого митинга кто-то приставил к голове Владимира Путина кулак в татуировках – фото быстро разлетелось в интернете. Пользователи соцсетей взорвались остроумными "фотожабами" и шутками.

8 марта женский день?

8 марта – праздник, который сейчас вызывает в Украине немало споров. Не обошли эту тему и в сети. Пользователи остроумно и язвительно смеются с 8 марта.

Теги: Новости Украины Владимир Рубан Владимир Путин Мемы 8 марта
Источник: 24 Канал
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