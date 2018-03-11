Самое смешное из соцсетей за неделю: Рубан-перевозчик, Путин и кулак с татуировкой
СБУ задержала бывшего переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана, обвинив его в перевозке арсенала оружия, скрытого в мебели. Во время концерта в "Лужниках" с Владимиром Путиным произошел конфуз. 8 марта – праздновать или нет. Все эти темы активно обсуждались в соцсетях и породили немало остроумных мемов. Самое смешное из них – дальше.
Рубан-перевозчик
Бывшего переговорщика по обмену пленными, руководителя центра "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали 8 марта. Когда он перевозил с оккупированной территории немалый арсенал оружия. Оружие он прятал в мебели.
Эта тема вызвала немало острых обсуждений в соцсетях.
Путин и кулак с татуировкой
Президент России Владимир Путин пришел на концерт-митинг в его поддержку "За сильную Россию" в спорткомплексе "Лужники". Во время этого митинга кто-то приставил к голове Владимира Путина кулак в татуировках – фото быстро разлетелось в интернете. Пользователи соцсетей взорвались остроумными "фотожабами" и шутками.
8 марта женский день?
8 марта – праздник, который сейчас вызывает в Украине немало споров. Не обошли эту тему и в сети. Пользователи остроумно и язвительно смеются с 8 марта.