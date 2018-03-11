Самое смешное из соцсетей за неделю: Рубан-перевозчик, Путин и кулак с татуировкой

СБУ задержала бывшего переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана, обвинив его в перевозке арсенала оружия, скрытого в мебели. Во время концерта в "Лужниках" с Владимиром Путиным произошел конфуз. 8 марта – праздновать или нет. Все эти темы активно обсуждались в соцсетях и породили немало остроумных мемов. Самое смешное из них – дальше.

Рубан-перевозчик

Бывшего переговорщика по обмену пленными, руководителя центра "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали 8 марта. Когда он перевозил с оккупированной территории немалый арсенал оружия. Оружие он прятал в мебели.

Эта тема вызвала немало острых обсуждений в соцсетях.

Перевозка мебели. Дорого. В. Рубан. — Volf Ram (@Volf_Ram) 9 березня 2018 р.

водій як бухгалтер завжди всюди винуватий — Syhivskiy (@shvskiy) 9 березня 2018 р.

Путин и кулак с татуировкой

Президент России Владимир Путин пришел на концерт-митинг в его поддержку "За сильную Россию" в спорткомплексе "Лужники". Во время этого митинга кто-то приставил к голове Владимира Путина кулак в татуировках – фото быстро разлетелось в интернете. Пользователи соцсетей взорвались остроумными "фотожабами" и шутками.

Кто там за мужиком из КГБ с наколками? pic.twitter.com/3m9GPsG9g5 — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 4 березня 2018 р.

Братва рвётся к власти — Купчинский драккар (@DrBestrong) 4 березня 2018 р.

Все же помнят эту фотку, на которую фапали либерахи. Сфоткать руку Тимати на митинге в поддержку Путина, и подписать «власть и криминал».

Это все что вам надо знать про либерах. pic.twitter.com/9Y0WO3QmlX — Комиссар (@narkom_1937) 5 березня 2018 р.

8 марта женский день?

8 марта – праздник, который сейчас вызывает в Украине немало споров. Не обошли эту тему и в сети. Пользователи остроумно и язвительно смеются с 8 марта.

Вітаю усіх з ОСТАННІМ 8 березня. Земля йому хай буде пухом.#8березня — terra altera (@ignorivna) 7 березня 2018 р.

От і фото підвернулося)

Ще раз зі святом хочу привітати всіх жінок.. всім у кого є йоберь - запального і спокусливого сексу сьогодні вночі))#8березня pic.twitter.com/oafrjnZD5w — Останній Романтик (@gnylyi) 7 березня 2018 р.

Той самий день.



Credit: Татьяна Кремень pic.twitter.com/dYzcL92Hvo — andrii bashtovyi (@nomoreanry) 8 березня 2018 р.

Мабуть єдиний день коли жалкуєш що знаєш так багато жінок. #8березня — Кундрик Олександр (@sahakundryk) 8 березня 2018 р.