Найсмішніші меми тижня: Аваков б'є двічі, ісконно рузькі болота Путіна, вижити після

Поліція міністра внутрішніх справ побила "Національний корпус" Арсена Авакова – той вже помстився. Путін заявив про "ісконно рузькі" землі, які були українськими, коли на місці Москви ще жаби у болоті стрибали. Святий Миколай приніс українцям подарунки і офіційний початок святкового періоду, Путіну – різки. Підбірка порад на новорічний корпоратив.

Аваков атакує

"Національний корпус" Авакова побився з поліцією Авакова під Верховною Радою України (бодай вона не Авакова). Внаслідок сутичок 23 поліцейських Авакова та 11 активістів Авакова потрапили до лікарень (сподіваємось, не Авакова).

До слова: Сутички під Радою: у якому стані постраждалі

Надто заплутано? Добре, спробуємо пояснити за допомогою мемів.



Кажуть, то Авакову так не було чим зайнятися і він вирішив розважитись



Загалом тусовка вийшла доволі цікавою



Позаяк спонсор свята один на всіх, можна навіть мінятися ролями



Але цій світлині знайшли і більш логчне пояснення

Багатьох зацікавив і доволі молодий вік та спортивна статура аграріїв, які прийшли під Радою відстоювати свої права на землю.

А ще виникає доволі логічне питання: де ті, хто мав би найпершим відстоювати права аграріїв.



Ні, мовиться не про співаків чи секс-символів

Аваков завдає удару у відповідь

Аваков не довго оговтувався від підступного нападу Авакова і пішов у контрнаступ. Таким чином поліція Авакова почала боротися з підпільним гральним бізнесом Авакова.

Знову надто багато Авакова? Не ми винні – українська політика така. Словом, краще знову пояснимо картинками.



І знову змія намагається відкусити власний хвіст



"Вічная пам'ять", – сказав Аваков "Космолоту" Авакова



Активісти зі всього світу виступили на захист Авакова від Арсена Борисовича

Арсену, Борисовичу і Авакову (так, усім трьом) вже навіть нагадали, що вони одного разу вже "накривали" нелегальні казино. Звичайно ж, безуспішно, бо який дурень відмовиться від власного прибутку?

І так, Авакова точно забагато в інформаційному просторі. Щонайменше протягом тижня, що минає.

Путін застряг у болоті, зате ісконно рузькому

Імператор Рузький і всія Болотоландії Володимир Путін заявив, що частина України – це "російські території, з якими Росія ще буде розбиратися". Тільки от халепа, коли існувала Київська Русь, правонаступницею якої є Україна, на більшій частині Мордви ще було велике болото, а от Захід Росії, зокрема Кубань – історично українські території.

Казково: Імені Путіна: в Новосибірську влада зробила ковзанку у формі статевого члена

Українців двічі просити не треба, тому імператору вже відповіли.



Мер Києва Віталій Кличко просто нагадав, хто такий Путін



Українці добрі, тому їх жарти мають не лише ціль, а й напрямок



Коротко про все "ісконно рузьке"



Кривавий пастор одного разу вже відповідав на територіальні претензії російського імператора



Як завжди лаконічна Юлія Володимирівна



Історичне фото Москви у час хрещення Київської Русі



Кажуть, велике болото не перестало бути таким навіть через понад тисячу років

Ой, хто, хто Миколая любить

"А що тобі приніс Миколай?" – питання, яке, мабуть, найчастіше можна було почути протягом тижня, що минає. Дехто з радістю ділиться новинками, хтось втомився у 110-ий раз розповідати одну і ту ж історію, але є чи не усі радіють, що це питання нарешті витіснило погрозу: "Миколай тобі нічого не принесе!".

А що вам приніс Миколай?



Комусь Миколай приніс натхнення на нові творчі ідеї



Так, саме Миколай, а не Санта чи, не дай Бог, Дєд Мароз з постійним перегаром



Втім навіть Миколай не може задовільнити побажання усіх

Вижити після... новорічного корпоративу

У світі вже стартував час новорічних корпоративів. Головна порада, навіть прохання: не забувайте, що з людьми, з якими ви святкуватимете на корпоративі, опісля вам ще потрібно працювати.

Точно не варто вашого шефа Анатолія Івановича називати "Толік, братан" або після алкоголю розказувати усім, що ви вже давно хочете "віджарити" бухгалтерку Свєтку – вона не риба.



Головне питання у будь-якому офісі в грудні



Повірте, знадобиться точно



Кожного, кому вдасться пережити корпоратив, чекає неймовірний сюрприз – ще рік роботи до наступного



До слова, корпоративи – це виклик не лише для тих, хто святкує, а й для тих, хто їх проводить