Найсмішніші меми тижня: Чорна п'ятниця, бомонд у гостях в Гордона і пікап Маска

Головною темою для обговорення у соцмережах стала чорна п'ятниця. В Україні традиція відзначати цей день лише набирає обертів. Звісно, протягом тижня були й інші кумедні ситуації – наприклад, яскраві фото з дня народження Дмитра Гордона, а також новий дизайн пікапу Cybertruck.

Що не так із чорною п'ятницею в Україні?

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Вже декілька років в Україні намагаються запровадити нову традицію: разом зі США та світом відзначати чорну п'ятницю – день масових розпродажів. Інформацію про акційні знижки та послуги, приурочені до цього дня, й справді активно поширюють в Україні. Щоправда, дуже часто це – лише приманка для необачних покупців.

Ціну на товар можуть не лише не знизити, а й навіть підняти. Фейсбук-користувач Михайло Новгородський показав цінника з одного із найпопулярніших гіпермаркетів України. Там схитрували із ціною дошки для прасування.

Так, ціну напередодні чорної п’ятниці підняли з 1798 до 2569 гривень, а у день знижок знову знизили. Тобто магазин спеціально підняв ціни, аби створити ілюзію знижки, втім, по факту люди купують товар за повною ціною.

Знижка 30% – український варіант



Як коментують допис чоловіка

Інші користувачі теж діляться у мережі фотографіями цінників, на яких після "знижок", вартість товарів зросла.



Чорна п'ятниця у Тернополі

У Нацгвардії тонко потролили "шопоголіків" та створили низку мемів щодо чорної п'ятниці. Вони можуть служити також рекламою для вступу до лав армії.