Найсмішніші меми тижня: Чорна п'ятниця, бомонд у гостях в Гордона і пікап Маска
Головною темою для обговорення у соцмережах стала чорна п'ятниця. В Україні традиція відзначати цей день лише набирає обертів. Звісно, протягом тижня були й інші кумедні ситуації – наприклад, яскраві фото з дня народження Дмитра Гордона, а також новий дизайн пікапу Cybertruck.
Що не так із чорною п'ятницею в Україні?
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Вже декілька років в Україні намагаються запровадити нову традицію: разом зі США та світом відзначати чорну п'ятницю – день масових розпродажів. Інформацію про акційні знижки та послуги, приурочені до цього дня, й справді активно поширюють в Україні. Щоправда, дуже часто це – лише приманка для необачних покупців.
Ціну на товар можуть не лише не знизити, а й навіть підняти. Фейсбук-користувач Михайло Новгородський показав цінника з одного із найпопулярніших гіпермаркетів України. Там схитрували із ціною дошки для прасування.
Так, ціну напередодні чорної п’ятниці підняли з 1798 до 2569 гривень, а у день знижок знову знизили. Тобто магазин спеціально підняв ціни, аби створити ілюзію знижки, втім, по факту люди купують товар за повною ціною.
Знижка 30% – український варіант
Як коментують допис чоловіка
Інші користувачі теж діляться у мережі фотографіями цінників, на яких після "знижок", вартість товарів зросла.
Чорна п'ятниця у Тернополі
В переддень чорної п'ятницю дісталось від соцмереж навіть Володимиру Зеленському, враховуючи нещодавно оприлюднені рейтинги довіри. Щоправда, треба визнати, що подібна доля не оминала ще жодного президента України.
Що робити з ФОПами Милованова?
До теми: Що робити з ФОПами: у мережі бурхливо відреагували на питання Милованова
Українська влада довго думала, що ж їй робити з фізичними особами-підприємцями. Після довгих пошуків рішення міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вдався до радикального методу – просто так і запитав у фейсбуці: "Що робити з ФОПами?"
"Професійне" запитання урядовця одразу ж зібрало сотні коментарів та стало топ-темою дня для жартів та мемів.
Зокрема, користувачі мережі тепер губляться від запитання – а що ж робити з самим Миловановим?
Жартівники вже навіть знають, якими будуть наступні питання Милованова.
Юзери навіть відфотошопили допис міністра, демонструючи безпорадність у питанні з ФОПами.
У підсумку всі дійшли висновку, що ФОПів чекає не найкраща доля.
День народження Гордона: танцюють всі
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Український журналіст Дмитро Гордон, якому 21 жовтня виповнилося 52 роки, відсвяткував свій день народження в заміському клубі Equides.
Фото з вечірки до дня народження Гордона опублікувало видання JetSetter. Свято відвідало чимало знаменитостей: гімнастка Лілія Подкопаєва з чоловіком Ігорем Дубинським, Оля Полякова з чоловіком Вадимом, Михайло Поплавський, Надія Савченко, Леонід Кравчук, Михайло Саакашвілі з дружиною Сандрою, Савік Шустер, Євген Комаровський, Віталій Кличко, Катерина Осадча та інші.
Особливо бурхливу реакцію викликало фото Надії Савченко та Леоніда Кравчука.
Соцмережі продовжують глузувати з пікапу Маска
Попри те, що Ілон Маск офіційно представив пікап Tesla Cybertruck ше 22 листопада, в мережі цілий тиждень продовжують жваво обговорювати його незвичайний дизайн. В цілому новий пікап нікого не залишає байдужим.
Так, чимало користувачів натякають, що дизайн нового пікапа Tesla ніби взятий з гри Minecraft, де світ відбивається великими пікселями і всі предмети мають незграбну форму. На фото навіть показано, наскільки гармонійно Cybertruck вписується в відеогру.
Деякі юзери порівняли новий Tesla Cybertruck з труною і навіть з саркофагом, в якому лежить Ленін.
Згадали користувачі і про броньоване скло Cybertruck, яке на подив аудиторії і самого Маска розбилося прямісінько під час презентації пікапа.
У мережі опублікували відео, на якому люди в масках намагаються розбити прозору скляну стінку на зупинці громадського транспорту, але вона залишається цілою. У публікації відзначили, що це скло в нагоді б Маску під час презентації пікапа.