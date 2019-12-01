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      Найсмішніші меми тижня: Чорна п'ятниця, бомонд у гостях в Гордона і пікап Маска

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      Найсмішніші меми тижня / Колаж 24 каналу

      Головною темою для обговорення у соцмережах стала чорна п'ятниця. В Україні традиція відзначати цей день лише набирає обертів. Звісно, протягом тижня були й інші кумедні ситуації – наприклад, яскраві фото з дня народження Дмитра Гордона, а також новий дизайн пікапу Cybertruck.

      Що не так із чорною п'ятницею в Україні?

      Цікаво: Чорна п'ятниця здорової людини: як не стати жертвою маркетологів

      Вже декілька років в Україні намагаються запровадити нову традицію: разом зі США та світом відзначати чорну п'ятницю – день масових розпродажів. Інформацію про акційні знижки та послуги, приурочені до цього дня, й справді активно поширюють в Україні. Щоправда, дуже часто це – лише приманка для необачних покупців.

      Ціну на товар можуть не лише не знизити, а й навіть підняти. Фейсбук-користувач Михайло Новгородський показав цінника з одного із найпопулярніших гіпермаркетів України. Там схитрували із ціною дошки для прасування.

      Так, ціну напередодні чорної п’ятниці підняли з 1798 до 2569 гривень, а у день знижок знову знизили. Тобто магазин спеціально підняв ціни, аби створити ілюзію знижки, втім, по факту люди купують товар за повною ціною.

      Знижка 30% – український варіант


      Як коментують допис чоловіка

      Інші користувачі теж діляться у мережі фотографіями цінників, на яких після "знижок", вартість товарів зросла.


      Чорна п'ятниця у Тернополі

       
      У Нацгвардії тонко потролили "шопоголіків" та створили низку мемів щодо чорної п'ятниці. Вони можуть служити також рекламою для вступу до лав армії.
       
       
       
       

      В переддень чорної п'ятницю дісталось від соцмереж навіть Володимиру Зеленському, враховуючи нещодавно оприлюднені рейтинги довіри. Щоправда, треба визнати, що подібна доля не оминала ще жодного президента України. 

      Що робити з ФОПами Милованова? 

      До теми: Що робити з ФОПами: у мережі бурхливо відреагували на питання Милованова

      Українська влада довго думала, що ж їй робити з фізичними особами-підприємцями. Після довгих пошуків рішення міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вдався до радикального методу – просто так і запитав у фейсбуці: "Що робити з ФОПами?"

      "Професійне" запитання урядовця одразу ж зібрало сотні коментарів та стало топ-темою дня для жартів та мемів.

      Зокрема, користувачі мережі тепер губляться від запитання – а що ж робити з самим Миловановим?

      Жартівники вже навіть знають, якими будуть наступні питання Милованова.

      Юзери навіть відфотошопили допис міністра, демонструючи безпорадність у питанні з ФОПами.

      У підсумку всі дійшли висновку, що ФОПів чекає не найкраща доля.

       

      День народження Гордона: танцюють всі

      Читайте також: Іменинник Дмитро Гордон організував грандіозну вечірку з Поплавським, Савченко і Поляковою: фото

      Український журналіст Дмитро Гордон, якому 21 жовтня виповнилося 52 роки, відсвяткував свій день народження в заміському клубі Equides.

      Фото з вечірки до дня народження Гордона опублікувало видання JetSetter. Свято відвідало чимало знаменитостей: гімнастка Лілія Подкопаєва з чоловіком Ігорем Дубинським, Оля Полякова з чоловіком Вадимом, Михайло Поплавський, Надія Савченко, Леонід Кравчук, Михайло Саакашвілі з дружиною Сандрою, Савік Шустер, Євген Комаровський, Віталій Кличко, Катерина Осадча та інші.

      Особливо бурхливу реакцію викликало фото Надії Савченко та Леоніда Кравчука. 

       

      Соцмережі продовжують глузувати з пікапу Маска

      Попри те, що Ілон Маск офіційно представив пікап Tesla Cybertruck ше 22 листопада, в мережі цілий тиждень продовжують жваво обговорювати його незвичайний дизайн. В цілому новий пікап нікого не залишає байдужим.

      Так, чимало користувачів натякають, що дизайн нового пікапа Tesla ніби взятий з гри Minecraft, де світ відбивається великими пікселями і всі предмети мають незграбну форму. На фото навіть показано, наскільки гармонійно Cybertruck вписується в відеогру.

      Деякі юзери порівняли новий Tesla Cybertruck з труною і навіть з саркофагом, в якому лежить Ленін.

      Згадали користувачі і про броньоване скло Cybertruck, яке на подив аудиторії і самого Маска розбилося прямісінько під час презентації пікапа.

      У мережі опублікували відео, на якому люди в масках намагаються розбити прозору скляну стінку на зупинці громадського транспорту, але вона залишається цілою. У публікації відзначили, що це скло в нагоді б Маску під час презентації пікапа.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Меми Чорна п'ятниця Надія Савченко Ілон Маск Tesla Мережа
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