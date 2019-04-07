Найсмішніші меми тижня: чувачі так чувачі, епопея з аналізами і літаюча корова

Тиждень, що минає, був багатим на народну творчість у мережі. Воно й не дивно: заяви і поведінка кандидатів у президенти, які проходять до другого туру виборів, самі надихали на творення мемів і жартів користувачів соцмереж. Епопея з дебатами і аналізами, рефері Тимошенко, – усе це відобразилось у влучній реакції інтернет-юзерів.

Стадіон так стадіон

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Коротка передісторія: після попередніх результатів першого туру президентських виборів Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського взяти участь у дебатах. За якийсь час Володимир Зеленський записав відеозвернення до Петра Порошенка, у якому сам запросив чинного главу держави на дебати і поставив йому декілька вимог. Зокрема, спільно пройти медогляд та здати аналізи на наявність у крові алкоголю і наркотичних речовин, вибачитись за слова про "маріонетку Коломойського" і провести дебати на стадіоні.

У відповідь Порошенко записав своє відео, в якому коротко погодився із місцем дебатів: "Стадіон так стадіон", – сказав він.

Із цієї відповіді Порошенка, а також ймовірного місця проведення дебатів, дотепно пожартували у мережі.











Жарти щодо дебатів на стадіоні

“Ми вимагаємо стадіон!”

“Ми вимагаємо Тимошенко!”

“Ми вимагаємо Пальчевського!”

“У вас є 24 години!”



Нас що, терористи захопили?.. — GessenKozak (@GessenKozak) 5 квітня 2019 р.

Главные поставщики украинских мемов этой весны - кандидаты в президенты

Пошумим, блядь, на версус-дебатах с Вовкиным "Думай...те 24 години" и Петиным "Стадіон так стадіон, будьте мужиком" pic.twitter.com/Mwe7bIxgm5 — топ бабец (@klukovvvvvvvka) 5 квітня 2019 р.





Меми у соцмережах про дивне місце проведення дебатів

Рефері Тимошенко

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Через деякий час кандидат у президенти Володимир Зеленський оприлюднив у мережі ще одне відеозвернення до українців і свого опонента на президентських виборах Петра Порошенка. Так, він запропонував проводити дебати і бути на них арбітром Юлії Тимошенко, оскільки вона у першому турі президентських виборів посіла третє місце і не підтримує жодного із кандидатів. На таку пропозицію хвилею жартів відреагували у мережі.













Реакція соцмереж на те, що Зеленський запросив Юлію Тимошенко бути "суддею дебатів"

Епопея з аналізами

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Гучні заяви на цьому не закінчились. Новий скандал розгорнувся навколо здачі аналізів двох кандидатів у президенти. Так, нагадаємо, у своєму відеозверненні на стадіоні Зеленський запропонував Порошенку пройти аналізи на наявність алкоголю і наркотичних речовин у крові. Порошенко погодився на цю умову і запропонував пройти медобстеження разом на НСК "Олімпійський". Зеленський не погодився і запропонував свій пункт для здачі аналізів – клініку свого товариша Eurolab.

Обидва кандидати у п'ятницю, 5 квітня, здали аналізи у різних лабораторіях.

Окрім того, під час оприлюднення результатів обстеження у Зеленського трапився конфуз. Спочатку він опублікував результати аналізів, датовані 2 квітня із одним підписом, згодом він видалив цей документ і опублікував інший, датований 5 квітня і вже з іншим підписом медпрацівника. Ажіотаж навколо аналізів і їх результатів теж викликав хвилю жартів у мережі.