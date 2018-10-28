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      Найсмішніші меми тижня: Порошенко – президент Росії, "Мертві бджоли" від Зіброва по-футбольному

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      Найкумедніше із соцмереж за тиждень: Порошенко очолив Росію, Зібров – на формі ФК "Миколаїв"
      Найкумедніше із соцмереж за тиждень: Порошенко очолив Росію, Зібров – на формі ФК "Миколаїв" / Колаж 24 канал

      Минулий тиждень видався багатим на численні події, і, як завжди, деякі з них були надзвичайно курйозними та смішними. Пропонуємо Вам підбірку тих оказій, які отримали чималий розголос в інтернеті. Так, до центру уваги користувачів потрапили український гарант Петро Порошенко, співак Павло Зібров і ФК "Миколаїв", а також Людмила Гурченко, що ожила.

      Президент Росії Порошенко та президент Білорусі Лукашенко

      Досить дивний курйоз стався у Білорусі, і олії в огонь тут додає те, що припустилося такої помилки Міністерство інформаційної політики країни.

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      Так, на офіційному сайті відомства з’явилася інформація, що у Гомелі відбулася зустріч президент Росії та Білорусі, однак у новині та на фото взагалі немає Путіна, натомість фігурує наш ріднесенький Петро Олексійович.

      Зауважимо, що цю прикрість у відомстві все ж побачили та виправили.

      Порошенко, Білорусь, Гомель, Росія, курйоз
      У Білорусі Порошенка зробили президентом Росії, а потім знову повернули на місце 

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      Зібровська форма

      У мережі футбольному клубу "Миколаїв", що виступає у Першій лізі кинули виклик, суть якого полягає в тому, аби команда на своїй формі розмістила зображення легенди української естради Павла Зіброва.

      Ідею ж челенджу було взято у ірландського клубу "Богеміанс", які на своїй формі зобразили портрет Боба Марлі, оскільки знаменитий співак колись виступав на місцевому стадіоні.

      У підсумку український клуб пішов далі та запропонував своїм підписникам підтримати ще одну ініціативу – додати на форму також і слова пісні Зіброва.

      Останнє, зі свого боку, підтримала одна з букмекерських контор, яка заявила, якщо їхній допис збере 5 тисяч лайків у Facebook та Instagram, вони самі зроблять футболки для "Миколаєва" та надішлють у клуб.

      До слова, багато людей зазначили, що якщо така форма з’явиться, вони придбають її собі.

       

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      Гурченко з того світу звернулася до Путіна

      Користувачів у інтернеті неабияк потішили слова господаря Кремля про те, що в російській концепції застосування ядерної зброї не передбачено попереджувального удару, і у разі ядерної війни вони потраплять до раю як мученики, а решта "здохнуть".

      Вирішив висміяти Путіна й український блогер Богдан Процишин, а допомогла йому у цьому мертва Людмила Гурченко.

      Гурченко на тому світі заспівала про "путінський рай": курйозне відео 

      Зауважимо, така реакція з боку українця є цілком очікуваною, оскільки експерти вже прогнозують, якщо рухне система контролю над озброєнням, то усі повернуться у роки так 50-ті -60-ті, або не повернуться – і не в роки, а у рай, "как мученики".

      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Футбол Курйозні новини Петро Порошенко Мережа Меми Новини Білорусі Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
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