Найсмішніші меми тижня: Порошенко – президент Росії, "Мертві бджоли" від Зіброва по-футбольному

Минулий тиждень видався багатим на численні події, і, як завжди, деякі з них були надзвичайно курйозними та смішними. Пропонуємо Вам підбірку тих оказій, які отримали чималий розголос в інтернеті. Так, до центру уваги користувачів потрапили український гарант Петро Порошенко, співак Павло Зібров і ФК "Миколаїв", а також Людмила Гурченко, що ожила.

Президент Росії Порошенко та президент Білорусі Лукашенко

Досить дивний курйоз стався у Білорусі, і олії в огонь тут додає те, що припустилося такої помилки Міністерство інформаційної політики країни.

Читайте також: Переплутали прапори: російські дипломати втрапили у черговий конфуз

Так, на офіційному сайті відомства з’явилася інформація, що у Гомелі відбулася зустріч президент Росії та Білорусі, однак у новині та на фото взагалі немає Путіна, натомість фігурує наш ріднесенький Петро Олексійович.

Зауважимо, що цю прикрість у відомстві все ж побачили та виправили.



У Білорусі Порошенка зробили президентом Росії, а потім знову повернули на місце

Читайте також: Речниця російського МЗС втрапила у черговий конфуз: цього разу через глід

Зібровська форма

У мережі футбольному клубу "Миколаїв", що виступає у Першій лізі кинули виклик, суть якого полягає в тому, аби команда на своїй формі розмістила зображення легенди української естради Павла Зіброва.

Ідею ж челенджу було взято у ірландського клубу "Богеміанс", які на своїй формі зобразили портрет Боба Марлі, оскільки знаменитий співак колись виступав на місцевому стадіоні.

Вызов принят. Если этот твит наберёт 150 лайков, нанесём на гостевую форму Павла Зиброва С вас ретвиты, новые подписчики, вот это вот все https://t.co/SzsDDdj4lo — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 24 October 2018

У підсумку український клуб пішов далі та запропонував своїм підписникам підтримати ще одну ініціативу – додати на форму також і слова пісні Зіброва.

Ого, пробили 150 лайков за ночь!



P.S Если сделаете меня тысячником, запилим еще на футболку строчку из его песни ‍♀️#ЗибровБлизко pic.twitter.com/K9oYN0m2vE — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 25 October 2018

Останнє, зі свого боку, підтримала одна з букмекерських контор, яка заявила, якщо їхній допис збере 5 тисяч лайків у Facebook та Instagram, вони самі зроблять футболки для "Миколаєва" та надішлють у клуб.

До слова, багато людей зазначили, що якщо така форма з’явиться, вони придбають її собі.

Вишлист самых желанных покупок на ближайшее будущее



Ожидание: FIFA 19

Суровая реальность: футболка @mfcmykolaiv с Зибровым ‍♂️ https://t.co/qAbAmXRPVg — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 26 October 2018

Я дуже хотів би побачити футболку МФК "Миколаїв" із сонцеликим Павлом Зібровим та його славною цитатою.

Тому закликаю підписатися на сторінку @mfcmykolaiv -- ще біля 200 читачів і вони замутять тішорт-мрію колекціонера. https://t.co/XWA7FQsCCb — Artur Valerko (@ArchieValerko) 26 October 2018

Читайте також: З Росії в Україну спробували провезти мертву жінку, видаючи її за живу

Гурченко з того світу звернулася до Путіна

Користувачів у інтернеті неабияк потішили слова господаря Кремля про те, що в російській концепції застосування ядерної зброї не передбачено попереджувального удару, і у разі ядерної війни вони потраплять до раю як мученики, а решта "здохнуть".

Вирішив висміяти Путіна й український блогер Богдан Процишин, а допомогла йому у цьому мертва Людмила Гурченко.

Гурченко на тому світі заспівала про "путінський рай": курйозне відео

Зауважимо, така реакція з боку українця є цілком очікуваною, оскільки експерти вже прогнозують, якщо рухне система контролю над озброєнням, то усі повернуться у роки так 50-ті -60-ті, або не повернуться – і не в роки, а у рай, "как мученики".