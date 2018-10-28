Найсмішніші меми тижня: Порошенко – президент Росії, "Мертві бджоли" від Зіброва по-футбольному
Минулий тиждень видався багатим на численні події, і, як завжди, деякі з них були надзвичайно курйозними та смішними. Пропонуємо Вам підбірку тих оказій, які отримали чималий розголос в інтернеті. Так, до центру уваги користувачів потрапили український гарант Петро Порошенко, співак Павло Зібров і ФК "Миколаїв", а також Людмила Гурченко, що ожила.
Президент Росії Порошенко та президент Білорусі Лукашенко
Досить дивний курйоз стався у Білорусі, і олії в огонь тут додає те, що припустилося такої помилки Міністерство інформаційної політики країни.
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Так, на офіційному сайті відомства з’явилася інформація, що у Гомелі відбулася зустріч президент Росії та Білорусі, однак у новині та на фото взагалі немає Путіна, натомість фігурує наш ріднесенький Петро Олексійович.
Зауважимо, що цю прикрість у відомстві все ж побачили та виправили.
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Зібровська форма
У мережі футбольному клубу "Миколаїв", що виступає у Першій лізі кинули виклик, суть якого полягає в тому, аби команда на своїй формі розмістила зображення легенди української естради Павла Зіброва.
Ідею ж челенджу було взято у ірландського клубу "Богеміанс", які на своїй формі зобразили портрет Боба Марлі, оскільки знаменитий співак колись виступав на місцевому стадіоні.
У підсумку український клуб пішов далі та запропонував своїм підписникам підтримати ще одну ініціативу – додати на форму також і слова пісні Зіброва.
Останнє, зі свого боку, підтримала одна з букмекерських контор, яка заявила, якщо їхній допис збере 5 тисяч лайків у Facebook та Instagram, вони самі зроблять футболки для "Миколаєва" та надішлють у клуб.
До слова, багато людей зазначили, що якщо така форма з’явиться, вони придбають її собі.
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Гурченко з того світу звернулася до Путіна
Користувачів у інтернеті неабияк потішили слова господаря Кремля про те, що в російській концепції застосування ядерної зброї не передбачено попереджувального удару, і у разі ядерної війни вони потраплять до раю як мученики, а решта "здохнуть".
Вирішив висміяти Путіна й український блогер Богдан Процишин, а допомогла йому у цьому мертва Людмила Гурченко.
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Зауважимо, така реакція з боку українця є цілком очікуваною, оскільки експерти вже прогнозують, якщо рухне система контролю над озброєнням, то усі повернуться у роки так 50-ті -60-ті, або не повернуться – і не в роки, а у рай, "как мученики".