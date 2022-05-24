Найстрашніша війна, за яку мало платять: кадрові російські військові шоковані низькими зарплатам

Російські окупанти масово скаржаться на те, що рівень зарплат в армії зовсім неспівставні ризикам на війні. Більш за все невдоволень висловлюють досвідчені загарбники, які були в Сирії та Чечні.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, всі окупанти в один голос розповідають про те, що війна проти України є найстрашнішою в їхньому житті. Ані чеченські кампанії, ані бойові дії в Сирії та Афганістані не порівнювати з повномасштабним вторгненням за наслідками для військ нападу.

Дивіться також Помирати не бажають: російські військові, яких перекидають із Сирії, не хочуть воювати в Україні

Крім щільної роботи української артилерії росіян також вщент демотивовує ставлення офіцерів до особового складу. Вище командування закидає солдатів у бій без прикриття та роздумів про відсутність боєздатності підрозділу.

Наступ видихся

Російські загарбники, що беруть участь у спробах Путіна захопити Донецьку та Луганську області, бачать, що сил для ефективного наступу на більшості ділянок у них немає.

Попри це генералітет продовжує давати брехливі обіцянки про те, що "ротація ось-ось буде", а також розповідає про швидке закінчення війни.

Крім того, військових неймовірно дратують доповіді Кремля про їх успіхи, яких немає навіть близько.

Також військові скаржаться на те, що офіцери та вищої середньої ланок взагалі не рахуються з втратами. Розбитим батальйонно-тактичним групам з чисельністю 50 – 150 осіб віддають накази йти у бій та штурмувати ті позиції ЗСУ, де тільки що полягли сотні їх товаришів по зброї.

На деяких ділянках росіянам доводиться бігти по полю та посадках буквально по трупах своїх же військ. При цьому подекуди рештки лежать на сонці тижнями.

Постійне нервове напруження, участь у боях, які фактично ніколи не закінчуються, а також запах та вид загиблих зводять з розуму навіть дуже досвідчених військових.

Зарплати зменшилися вдвічі

Замислюються про сенс цієї війни окупанти не тільки через те, що вони можуть не повернутися додому – із цією думкою вони звиклися. Більшість загарбників є контрактниками та пішли до армії виключно через можливість заробити чималі кошти. Однак з нападом на Україну рубль зазнав девальвації, а всі ціни у Росії зросли щонайменше вдвічі. Тому солдати збіднішали навіть попри те, що їм сплачують так звані "бойові".

В середньому, за словами контрактників, російський військовий отримує близько 117 тисяч рублів, але ця сума є просто неймовірно малою за участь у такій війні. Відсутність будь-якої мотивації, помноженої на дуже погану логістику та вкрай низька оплата за такі ризики призвели до того, що росіяни навіть не засуджують дезертирів. Крім того, деякі навіть кажуть, що нормально ставляться до тих, хто вчинив самостріл.

Через всі ці чинники з кожним днем у загарбницького війська збільшується кількість підрозділів, які відмовляються воювати попри погрози розстрілами та кримінальним переслідуванням.

Терміновики, які бачать, як панічно бояться йти у бій досвідчені ветерани, й взагалі моляться лише про одне – повернення додому. Їм за участь у війні взагалі фактично нічого не платять, при цьому саме молодих терміновиків ганяють на позиціях більше за інших. Через дідівщину їм доводиться працювати більше, ніж іншим, менше їсти та виконувати хотілки старших.