Найстрашніший ворог українців у боротьбі з вірусом

У суспільній свідомості здорове відчуття страху починає підмінятися вигаданою "панікою". Але це дві суттєво різні речі.

Дивовижний феномен в часи пандемії – самопроголошені "борці з панікою". Люди закупають продуктів на два тижні, щоб мінімізувати відвідування громадських місць – "борці" демонстративно закочують очі. Колега ретельно регулярно миє руки – "борці" радять "не панікувати, а просто дезінфікуватися прийомом горілки". Людина після повернення із закордону йде на добровільний карантин на два тижні? "Борці" висміюють "панікера".

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Пандемія, на думку "борців", це змова китайців/американців/всесвітнього уряду, яким для досягнення своїх цілей обов'язково потрібно змусити Петра з третього під'їзду сидіти вдома і не заважати їх підступним планам.