Зе, По і COVID-19, або Пандемія спізнилася на рік

За законами жанру це повинно було трапитися роком раніше.

Первые месяцы 2019-го. Украина живет ожесточенной предвыборной борьбой. Тем временем новый коронавирус, пришедший из Китая, начинает стремительно распространяться по Европе. Крайне непопулярный президент Порошенко настаивает на введении чрезвычайного положения и переносе выборов. Оппозиционеры всех мастей дружно обвиняют Банковую в попытках узурпировать власть и установить диктатуру. Условные "порохоботы" требуют жесточайших ограничительных мер во имя спасения Родины. Условные "зрадофилы" уличают оппонентов в неоправданном раздувании угрозы и одновременно винят власть в отсутствии адекватной защиты. Градус взаимной ненависти в украинском обществе доходит до предела. Страну накрывает идеальный шторм…

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В реальности мы столкнулись с пандемией COVID-19, когда электоральные страсти остались позади. Тем не менее психологическая травма, порожденная прошлогодней президентской кампанией, никуда не делась. Так покончит ли общая беда с поствыборным синдромом, одолевающим страну? Перестанет ли зараженная Украина делиться на голосовавших за Зе и за По? Или же наоборот: новый кризис только обострит и углубит наши внутренние распри?

Те, кто год назад поддерживал Порошенко, очутились на распутье. С одной стороны, нелюбимый Зе как никогда близок к полному банкротству. С другой стороны, это банкротство случится на фоне глобальной катастрофы, к которой никто в мире не был готов. И беспрецедентная ситуация вроде бы требует не злорадствовать, а консолидировать усилия.

Те, кто год назад поддерживал Зеленского, тоже очутились на распутье. С одной стороны, шестой президент не оправдал – и теперь уже точно не оправдает – радужных народных надежд. С другой стороны, в появлении нового коронавируса Владимир Александрович вроде бы не виноват, и беспрецедентная ситуация требует не забрасывать гаранта тухлыми яйцами, а опять-таки консолидировать усилия.

При таком раскладе решающее слово остается за Банковой. Своими действиями власть способна сгладить внутриукраинские противоречия – или дополнить кризис острым гражданским противостоянием. Усадить бывших избирателей Зе и По в одну лодку – или растравить старую электоральную рану еще сильнее. Превратить чужое неодобрение в ситуативную поддержку – или довести это же неодобрение до яростного и разрушительного гнева.

Власть имущим могут простить недостаточную эффективность на фоне пандемии. Трудно быть эффективными, когда слабое и проблемное государство сталкивается с непредсказуемой глобальной бедой.

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Власть имущим могут не простить грубых ошибок, допущенных во время пандемии. Их цена рискует оказаться чересчур высокой.

Но чего власть имущим не простят наверняка, так это попытку использовать пандемию для решения прикладных политических задач. Попытку эксплуатировать чрезвычайное положение как ширму. Попытку расправы с оппонентами под предлогом защитных мер.

Искать союзников в борьбе с эпидемией – либо бороться с противниками, прикрываясь эпидемией. Таков выбор, стоящий перед нынешним украинским руководством. И какому из двух вариантов отдадут предпочтение на Банковой, мы узнаем очень скоро.