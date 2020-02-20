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      БЛОГ Уляна Супрун
      Ексміністерка охорони здоров'я України

      Найтемніша ніч завжди перед світанком: будьте як герої Небесної Сотні

      -
      За нашу волю заплатили життям – пам'ятаймо! / Getty Images

      20 лютого для мене завжди залишатиметься нагадуванням про те, що ми повинні боротись і будувати, не покладаючи рук.

      Ціна, яку заплатила Небесна Сотня, за право України бути вільною країною – це величезна відповідальність для кожного громадянина і громадянки.

      Знайте більше: Точка неповернення: 20 лютого в історії Революції Гідності

      Пам'ятати про це треба незалежно від того де і ким ти працюєш. Особливо про це треба пам'ятати, коли ти працюєш в політиці чи державній сфері.

      Дуже легкою є спокуса не напружуватись і проковтнути наратив про те, що все було дарма й Україна приречена ходити по колу. Але це просто форма ментальної капітуляції. Цинічність і зверхність роблять з нас тих, проти кого ми боремося вже 6 років. Не можна допускати цього.

      Найтемніша ніч завжди перед світанком. І як сумно не було б спостерігати, якими роз'єднаними та слабкими ми зараз виглядаємо, правда в тому, що бути сильними та єдними – це вибір, який ми робимо кожного дня. Так само як і вибір казати правду, бути самокритичними та бути людьми.

      Мені щиро хочеться сьогодні попросити всіх схаменутись і перестати тікати від очевидно необхідного для успіху – у житті України сьогодні стільки лиха не тому, що все проти нас і ми не такі, а тому що ми боїмося своєї справжньої сили та спроможності змінювати хід історії.

      Що б ви не робили сьогодні, знайдіть час та зупиніться, щоби згадати, де ви були 6 років тому. Що ви робили в цей час та про що дбали. І чи відповідають ваші пріоритети сьогодні тим, які були тоді.

      Давайте не боятися бути справжніми людьми, як не боялись цього герої Небесної Сотні 6 років тому.

      Оригінал

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      Автор: Уляна Супрун
      Теги: Новини політики Новини України Революція Гідності Публікації
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