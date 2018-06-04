Найважливіші антикорупційні новини тижня

Безцінно, коли держава допомагає тобі обікрасти її громадян. Державне, тобто наше з вами підприємство Східний ГЗК, наприклад, подало до суду, щоб перерахувати 2 мільйони доларів компанії-прокладці, пов’язаній з Миколою Мартиненком.

У Мартинівській схемі постачань сировини на держпідприємство була фірма-прокладка, на якій осідало 30 доларів корупційної маржі з одного кілограму уранового концентрату. Загалом на цій схемі у нас з вами вкрали 34 мільйони доларів.

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Так от фірма-прокладка обслуговується в австрійському банку, через який і виводились кошти з України. Тому державний "Укргазбанк" заблокував переказ державним підприємством чергових 2 мільйони доларів цій прокладці. Що не сподобалось держпідприємству Схід ГЗК, де досі керують люди Мартиненка. Власне вони і подали в суд, щоб таки злити компанії-прокладці наших з вами 2 мільйони доларів.

Допоки Микола Мартиненко не сяде за ґрати, вони й далі робитимуть з усіх нас дурнів. НАБУ вже вручило йому обвинувальний акт по ще одній справі, проте без антикорупційного суду, Мартиненку нічого не загрожує. В тій справі (її схему ви бачите на екрані) ці потвори вкрали у нас з вами ще 6,5 мільйона євро. Це на додачу до 34 мільйонів доларів з дежрпідприємства Схід ГЗК.

На цьому закінчуємо блок під назвою "непокаране зло завжди повертається" і переходимо до новин від жерців правосуддя за гроші. Збирався розтратити майже 40 мільйонів державних коштів, спалився, і тепер спокійно живе і може навіть ще раз долю випробувати. Це я про екс-директора ТОВ "Центрбудмеханізації", якого засудили до 5 років позбавлення волі умовно за замах на майже 40 мільйонів коштів державного (тобто нашого з вами) підприємства "Завод 410 ЦА".

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А щоб хлопець ще раз міг спробувати вкрасти наші гроші, суд не заборонив йому обіймати посади чи займатися тою ж діяльністю, ну і, звичайно, майно шахрая не конфіскував. Інакше з чого він би міг віддячити гуманній українській Феміді.

Інший суддя поновив на посаді посадовця, затриманого у прямому ефіру на засіданні Кабінету Міністрів. Йдеться про заступника голови Служби з надзвичайних ситуацій Стоєцького. Мало того, що суд скасував рішення Кабміну Яценюка про звільнення чиновника, він ще й стягнув на його користь майже півмільйона наших податків.



Василь Стоєцький

Національний банк програв Коломойському в Київському апеляційному господарському суді і не зможе забрати в нього курорт "Буковель". Ні краплинки цьому рішенню не здивований. Дивно, що Нацбанку не присудили ще й компенсацію якусь олігарху виплатити. З іншого боку, ще третя інстанція є, тож суді зможуть пробити дно ще глибше.

Від новин судових плавно переходимо до новин прокурорських. Криворука "конфіскація" Генпрокуратурою пального Курченка (це, нагадаю, гаменець Януковича) та небажання Холодницького розслідувати схеми депутата Пашинського дорого обійдуться Україні (тобто нам з вами). Офшорна кампанія, пов’язана з Курченком, почала міжнародний арбітраж проти України.

У разі перемоги нам доведеться виплатити втікачу купу мільйони доларів за криво конфіскований завод та нафтопродукти Курченка. Через те, що Холодницький не дав розслідувати справу належним чином, а ГПУ незаконно провело конфіскацію, нам доведеться платити Курченку за вкрадені у нас же нафтопродукти. З великою ймовірністю нам доведеться платити за в нас же вкрадене.

До речі, про Холодницького. Ви здивуєтеся, але ГПУ просить провести експертизу своїх же плівок. Мова йде про записи з кабінету Холодницького, на яких останній попереджає фігурантів справ про обшуки і дає інструкції, що їм брехати на допитах НАБУ. Схоже, що без прокурорського договірняка не обійшлося і цього разу. Тепер маємо кілька варіантів. Перший: експертиза покаже, що щось було не те і плівки як докази використовувати не можна. Другий: Холодницький прийде на засідання дисциплінарної комісії і скаже, що плівки на експертизі і "поки її результатів нема – звільняти мене не можна".



Назар Холодницький

Не можу закінчити аж такою порцію зради, тож давайте трішки хороших новин. Останніми нас, як правило, радує Національне антикорупційне бюро. Детективи НАБУ взяли на хабарі голову селищної ради під Києвом. Здавалося б, що там того хабара може бути для селищного голови, щоб за нього аж НАБУ взялося. 90 тисяч доларів готівкою за затвердження плану житлової забудови площею 90 гектарів.

Ну і вже звична новина про взяття детективами на хабарі чергового судді. Цього разу з Дніпра. Служака Момони вимагав гроші за винесення м'якого вироку у справі про рейдерство. До речі, ще кілька років тому цей суддя тримав на депозиті майже 600 000 доларів.

Загалом новин набагато більше, проте значна їх частина про зраду, якої і так вистачає. Сподіваюся, що всією громадою ми таки витиснемо незалежний антикорупційний суд. Тоді хороших новий стане набагато більше.