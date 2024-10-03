Боронив мирне населення Ізраїлю: на півдні Лівану загинув син захисника України
Джерело:Моше Реувен Асман
У боях на півдні Лівану загинув 22-річний Назар Іткін, боєць Армії оборони Ізраїлю. Він був сином українського захисника Давида Іткіна.
Назар служив у спецпідрозділі "Егоз" і віддав своє життя, захищаючи мирне населення Ізраїлю. Про це повідомив у Фейсбук головний рабин України Моше Реувен Асман.
Дивіться також Такою її бачать лиш вони або Війна очима захисників і захисниць
Що відомо про смерть воїна
Старший сержант Назар Іткін із Кір'ят-Ати, солдат підрозділу "Егоз", дивізія командос, загинув у бою на півдні Лівану,
– писали місцеві ЗМІ.
Назар Іткін / Фото Моше Реувена Асмана
Давид Іткін, батько Назара, незважаючи на свій поважний вік, з початку повномасштабного російського вторгнення став на захист нашої країни. Спочатку він служив у теробороні, захищаючи Київську область, а згодом брав участь у боях на Харківському напрямку.
"З глибоким сумом висловлюю співчуття нашому парафіянину Давиду Іткіну, його син Назар загинув захищаючи мирне населення Ізраїлю...Це ще один із доказів, що війна в Україні і в Ізраїлі – це одне спільне горе", – зазначив головний рабин України.