Боронив мирне населення Ізраїлю: на півдні Лівану загинув син захисника України

У боях на півдні Лівану загинув 22-річний Назар Іткін, боєць Армії оборони Ізраїлю. Він був сином українського захисника Давида Іткіна.

Назар служив у спецпідрозділі "Егоз" і віддав своє життя, захищаючи мирне населення Ізраїлю. Про це повідомив у Фейсбук головний рабин України Моше Реувен Асман.

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Що відомо про смерть воїна

Старший сержант Назар Іткін із Кір'ят-Ати, солдат підрозділу "Егоз", дивізія командос, загинув у бою на півдні Лівану,

– писали місцеві ЗМІ.

Назар Іткін / Фото Моше Реувена Асмана

Давид Іткін, батько Назара, незважаючи на свій поважний вік, з початку повномасштабного російського вторгнення став на захист нашої країни. Спочатку він служив у теробороні, захищаючи Київську область, а згодом брав участь у боях на Харківському напрямку.

"З глибоким сумом висловлюю співчуття нашому парафіянину Давиду Іткіну, його син Назар загинув захищаючи мирне населення Ізраїлю...Це ще один із доказів, що війна в Україні і в Ізраїлі – це одне спільне горе", – зазначив головний рабин України.