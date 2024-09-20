Скандал з ексначальником кібердепартаменту СБУ: що виявила перевірка декларацій Вітюка

НАЗК завершило перевірку способу життя колишнього начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. За результатами перевірки не виявило розбіжностей між його задекларованими активами та фактичним рівнем життя.

Моніторинг способу життя Вітюка було завершено 10 вересня. Про це НАЗК повідомило у відповідь на запит журналістам "Слідства.Інфо".

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Якою була відповідь НАЗК

Повідомляється, що під час перевірки способу життя Іллі Вітюка НАЗК не виявило невідповідностей між його рівнем життя та задекларованими майном і доходами.

Наразі щодо майна, власниками якого є Вітюк І.А. та члени його сім’ї, Національним агентством не встановлено різниці між їх вартістю та законними доходами, які у п’ятсот і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму, яка могла б свідчити про необґрунтованість набуття активів,

– написали в НАЗК.

Варто зазначити, що раніше журналісти виявили у родичів посадовця СБУ елітну нерухомість на суму щонайменше 25,5 мільйонів гривень, з яких 21,5 мільйона гривень – ринкова вартість квартири преміумкласу.

За кілька днів до публікації розслідування до журналіста підійшли працівники Солом’янського ТЦК і намагалися вручити йому повістку.

За інформацією видання, це могло бути ініційовано співробітником департаменту кібербезпеки СБУ, який у такий спосіб хотів покарати журналіста, що викрив елітне майно Вітюка.