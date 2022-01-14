У НАЗК пояснили, чи потрібно декларувати тисячу за вакцинацію

Українці, які зобов'язані заповнювати щорічну декларацію, не повинні вказувати у ній допомогу держави в 1 тисячу гривень за вакцинацію. Адже ці кошти не є доходом для цілей декларування.

Таке пояснення дали у пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції.

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У Нацагенстві зазначили, що вказувати "ковідну тисячу" як дохід не потрібно, бо це не є доходом для цілей декларування.

Оскільки кошти, отримані в рамках Програми, будуть надаватись виключно в безготівковій формі, зараховуватимуться на спеціальний рахунок, не підлягатимуть оподаткуванню, то такі кошти не є доходом. Отже, їх не потрібно буде зазначати у декларації,

– пояснили у відомстві.

Також у НАЗК нагадали, що громадяни зможуть отримати від держави грошову допомогу у розмірі 1 тисячі гривень. Проте ці кошти вакциновані отримають не готівкою, а як цифровий ваучер, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг і товарів.

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До того ж у разі, якщо особа не використає їх протягом 4-х місяців, вони автоматично повернуться до державного бюджету.

На що можна витратити гроші

Гроші можна буде витратити впродовж чотирьох місяців після надходження й лише в певних сферах:

придбати абонемент у спортзал,

сходити до кінотеатру, театру, музею, на концерт або на мистецьку виставку,

купити книги та квитки для мандрівок Україною (залізницею й літаками).

Українці у віці старше 60 років зможуть витратити тисячу за вакцинацію на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків.

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