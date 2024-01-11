НАЗК заявило, що Шмигаль розголосив інформацію про викривача корупції: яка позиція прем'єра

Голова НАЗК Олександр Новіков склав протокол щодо прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Причиною в Національному агентстві з питань запобігання корупції назвали те, що прем'єр незаконно розголосив інформацію про викривача.

Зокрема, Денис Шмигаль зазначив серед посадових осіб, яким було доручено розглянути повідомлення, голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Хоч саме про його протиправні дії й повідомлялося.

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Що кажуть в НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції написало, що Денис Шмигаль:

розглянув повідомлення про корупцію від викривача – працівника Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ);

дав доручення відповідним посадовим особам опрацювати таке повідомлення;

за результатами опрацювання – поінформувати заявника та Кабінет Міністрів України.

При цьому серед посадових осіб, яким було доручено розглянути повідомлення, зазначено й голову КРАІЛ Івана Рудого, про протиправні дії якого й повідомлялося. Дізнавшись про це, посадовець прийняв рішення про порушення дисциплінарного провадження стосовно викривача. Однак, відповідно до законодавства, викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку його керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу. Встановивши факт таких дій, НАЗК склало протокол стосовно голови КРАІЛ 5 січня 2024 року,

– розповіли в НАЗК.

Щодо Шмигаля, то в НАЗК переконані – прем'єр вчинив адміністративне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 1728 Кодексом України про адміністративні правопорушення, адже незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

Саме тому Національне агентство з питань запобігання корупції:

на 10 січня 2024 року запросило прем'єра для ознайомлення з протоколом, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки;

скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення.

У НАЗК запевнили – якщо суд визнає Шмигаля винним, то на посадовця буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік. Своєю чергою це буде підставою для внесення відомостей стосовно нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Яка позиція Шмигаля

Прессекретарка прем'єр-міністра Ольга Куришко в коментарі "Українській правді" заперечила розголошення прем'єром інформації.

Прем'єр-міністр України не розголошував жодної інформації про викривача,

– заявила Куришко.

Вона виклала позицію Дениса Шмигаля. Зокрема, повідомила, що:

у вересні, відповідно до закону України "Про звернення громадян", на Урядовий портал надійшло звернення громадян-працівників КРАІЛ про незадоволення роботою керівника комісії;

звернення – не було повідомленням про корупційні правопорушення та не містило будь-якої інформації про можливі факти корупційних дій.

У зв'язку з цим звернення розглядалось та резолюція прем'єр-міністра України готувалася секретаріатом Кабінету міністрів саме як до звернення громадян. Про що було повідомлено заявників,

– розповіла Ольга Куришко.

Вона запевнила, що заяви керівника НАЗК, що Шмигаль нібито розголосив інформацію про викривача, прем'єр вважає "черговою маніпуляцією напередодні закінчення терміну повноважень пана Новікова".