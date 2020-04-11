НАЗК не виявило конфлікту інтересів в ексадвоката Януковича, заступника глави ДБР Бабікова
Співробітники НАЗК не виявили конфлікту інтересів у першого заступника голови ДБР Олександра Бабікова. Він не має права приймати рішення у справах, пов’язаних з подіями на Майдані у 2013 – 2014 роках.
Про те, що у Бабікова немає конфлікту інтересів, повідомляє пресслужба ДБР.
НАЗК відзначає відсутність в Олександра Бабікова конфлікту інтересів під час здійснення повноважень першого заступника директора ДБР,
– йдеться у пресрелізі.
В агентстві встановили, що Бабіков немає службових повноважень приймати рішення щодо проваджень, пов'язаних із подіями на Майдані у 2013 – 2014 роках.
Там також зазначили, що Бабіков сам ініціював перевірку на конфлікт інтересів. Зробив він це після призначення на посаду першого заступника голови ДБР. Причина – у минулому він працював у АТ "Авер Лекс".
Що було раніше
- Вранці 10 квітня співробітники ДБР провели обшук у будинку колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол. Її повідомили про підозру в керуванні підпалом офісу Партії регіонів в лютому 2014 року. Тоді у результаті інциденту загинула людина.
- У відповідь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав підозри Чорновол у вбивстві неадекватними та ганебними. Він також запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити посаду. Аваков нагадав, що Бабіков був адвокатом експрезидента України Януковича. Міністр додав, що у заступника глави ДБР конфлікт інтересів.
Хто такий Бабіков?Український юрист, прокурор. Працював у прокуратурі Кіровоградської області, прокуратурі Харківської області й у Генеральній прокуратурі.
Наразі є першим заступником директора ДБР. Раніше організації Родини Героїв Небесної сотні заявили, що призначення Бабікова, який працював у юридичній фірмі Aver Lex, що захищала експрезидента Януковича, є конфліктом інтересів. Водночас тодішня очільниця ДБР Ірина Венедіктова зазначила, що особисто курує "справи Майдану" і знає, кому їх довірити.
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