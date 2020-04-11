НАЗК не виявило конфлікту інтересів в ексадвоката Януковича, заступника глави ДБР Бабікова

Співробітники НАЗК не виявили конфлікту інтересів у першого заступника голови ДБР Олександра Бабікова. Він не має права приймати рішення у справах, пов’язаних з подіями на Майдані у 2013 – 2014 роках.

Про те, що у Бабікова немає конфлікту інтересів, повідомляє пресслужба ДБР.

НАЗК відзначає відсутність в Олександра Бабікова конфлікту інтересів під час здійснення повноважень першого заступника директора ДБР,

– йдеться у пресрелізі.

В агентстві встановили, що Бабіков немає службових повноважень приймати рішення щодо проваджень, пов'язаних із подіями на Майдані у 2013 – 2014 роках.

Там також зазначили, що Бабіков сам ініціював перевірку на конфлікт інтересів. Зробив він це після призначення на посаду першого заступника голови ДБР. Причина – у минулому він працював у АТ "Авер Лекс".

Що було раніше

Вранці 10 квітня співробітники ДБР провели обшук у будинку колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол . Її повідомили про підозру в керуванні підпалом офісу Партії регіонів в лютому 2014 року. Тоді у результаті інциденту загинула людина.

. Її повідомили про підозру в керуванні підпалом офісу Партії регіонів в лютому 2014 року. Тоді у результаті інциденту загинула людина. У відповідь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав підозри Чорновол у вбивстві неадекватними та ганебними. Він також запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити посаду. Аваков нагадав, що Бабіков був адвокатом експрезидента України Януковича. Міністр додав, що у заступника глави ДБР конфлікт інтересів.

Хто такий Бабіков?Український юрист, прокурор. Працював у прокуратурі Кіровоградської області, прокуратурі Харківської області й у Генеральній прокуратурі.



Наразі є першим заступником директора ДБР. Раніше організації Родини Героїв Небесної сотні заявили, що призначення Бабікова, який працював у юридичній фірмі Aver Lex, що захищала експрезидента Януковича, є конфліктом інтересів. Водночас тодішня очільниця ДБР Ірина Венедіктова зазначила, що особисто курує "справи Майдану" і знає, кому їх довірити.