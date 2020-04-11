НАПК не выявило конфликта интересов у экс-адвоката Януковича, заместителя главы ГБР Бабикова
Сотрудники НАПК не выявили конфликта интересов у первого заместителя председателя ГБР Александра Бабикова. Он не имеет права принимать решения по делам, связанным с событиями на Майдане в 2013-2014 годах.
О том, что у Бабикова нет конфликта интересов, сообщает пресс-служба ГБР.
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НАПК отмечает отсутствие у Александра Бабикова конфликта интересов при осуществлении полномочий первого заместителя директора ГБР,
– говорится в пресс-релизе.
В агентстве установили, что у Бабикова нет служебных полномочий принимать решения относительно производств, связанных с событиями на Майдане в 2013-2014 годах.
Там также отметили, что Бабиков сам инициировал проверку на конфликт интересов. Сделал он это после назначения на должность первого заместителя председателя ГБР. Причина – в прошлом он работал в Aver Lex.
Что было раньше
- Утром 10 апреля сотрудники ГБР провели обыск в здании бывшей народного депутата Татьяны Черновол. Ей сообщили о подозрении в управлении поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года. Тогда в результате инцидента погиб человек.
- В ответ министр внутренних дел Арсен Аваков назвал подозрения Чорновол в убийстве неадекватными и позорными. Он также предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть пост. Аваков напомнил, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины Януковича. Министр добавил, что у заместителя главы ГБР конфликт интересов.
Кто такой Бабиков?Украинский юрист, прокурор. Работал в прокуратуре Кировоградской области, прокуратуре Харьковской области и в Генеральной прокуратуре.
Сейчас является первым заместителем директора ГБР. Ранее в организации Семьи Героев Небесной сотни заявили, что назначение Бабикова, который работал в юридической фирме Aver Lex, защищавшей экс-президента Януковича, является конфликтом интересов. В то же время тогдашняя руководительница ГБР Ирина Венедиктова отметила, что лично курирует "дела Майдана" и знает, кому их доверить.
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