НАЗК вже у понеділок може отримати нового голову: найцікавіше зі співбесід з кандидатами

Протягом 13-14 грудня конкурсна комісія провела етап співбесід з імовірними кандидатами на голову Національного агентства з питань запобігання корупції. На цьому етапі кандидати у розмові доводили, що варті того, аби очолити НАЗК.

Ім'я нового очільника Агентства може бути назване вже у понеділок, 16 грудня, повідомляє Transparency International Ukraine.

До слова: Прокуратура оголосила обвинувачення ексголові НАЗК Корчак

До цього етапу перевірку пройшли одразу ж 8 кандидатів:

Микола Юпатін – заступник керівника управління внутрішнього контролю НАБУ:

Під час співбесіди він зазначив, що найголовніше для нього – це команда. Він запропонував створити у НАЗК управління внутрішнього контролю та запобігання корупції;

– заступник керівника управління внутрішнього контролю НАБУ: Під час співбесіди він зазначив, що найголовніше для нього – це команда. Він запропонував створити у НАЗК управління внутрішнього контролю та запобігання корупції; Дмитро Булах – голова правління ГО "Харківський антикорупційний центр":

Він переконаний, що одним з ключових питань до НАЗК є довіра з боку громадськості. Тому пропонує демонструвати відкриту діяльність Нацагентства, щоб усі охочі мали доступ до приміщення та працівників;

– голова правління ГО "Харківський антикорупційний центр": Він переконаний, що одним з ключових питань до НАЗК є довіра з боку громадськості. Тому пропонує демонструвати відкриту діяльність Нацагентства, щоб усі охочі мали доступ до приміщення та працівників; Юрій Кравченко – директор харківського теруправління НАБУ:

Він вже зміг назвати людей, яких би взяв собі у заступники. Крім того, запевнив, що у НАЗК працюють не лише погані люди;

– директор харківського теруправління НАБУ: Він вже зміг назвати людей, яких би взяв собі у заступники. Крім того, запевнив, що у НАЗК працюють не лише погані люди; Олександр Новіков – прокурор департаменту нагляду зща дотриманням законів ГПУ:

За його словами, ця робота потрібна йому для того, аби довести, що антикорупційні інституції можуть діяти;

– прокурор департаменту нагляду зща дотриманням законів ГПУ: За його словами, ця робота потрібна йому для того, аби довести, що антикорупційні інституції можуть діяти; Олександр Цивінський – керівник Третього відділу детективів НАБУ:

Запевнив, що готовий за 4 роки підвищити індекс сприйняття корупції до 50-55 балів. У цьому йому мають допомогти люди, автоматизована система перевірок декларацій, якісна антикорупційна стратегія і робота з фінансуванням політичних партій;

– керівник Третього відділу детективів НАБУ: Запевнив, що готовий за 4 роки підвищити індекс сприйняття корупції до 50-55 балів. У цьому йому мають допомогти люди, автоматизована система перевірок декларацій, якісна антикорупційна стратегія і робота з фінансуванням політичних партій; Іван Пресняков – антикорупційний експерт Програми сприяння громадській активності "Долучайся!":

Запевнив, що готовий прислуховуватись до того, що говорить партія влади. Також він додав, що планує розбудовувати систему комунікації зі стейкхолдерами і якісну пресслужбу Агентства;

– антикорупційний експерт Програми сприяння громадській активності "Долучайся!": Запевнив, що готовий прислуховуватись до того, що говорить партія влади. Також він додав, що планує розбудовувати систему комунікації зі стейкхолдерами і якісну пресслужбу Агентства; Микола Хавронюк – професор кафедри кримінального та кримінально-процесуального права НаУКМА:

Заявив про бажання запустити роботу аналітичних підрозділів у НАЗК. На його думку, вони мають орієнтуватися на викривачів та уповноважених осіб міністерств. Крім того, він хотів би, щоб в Агентстві були фахівці з різних галузей, які б відповідали за боротьбу з корупцією у них;

– професор кафедри кримінального та кримінально-процесуального права НаУКМА: Заявив про бажання запустити роботу аналітичних підрозділів у НАЗК. На його думку, вони мають орієнтуватися на викривачів та уповноважених осіб міністерств. Крім того, він хотів би, щоб в Агентстві були фахівці з різних галузей, які б відповідали за боротьбу з корупцією у них; Роман Осипчук – керівник управління внутрішнього контролю НАБУ:

Він розповів про важливість запровадження відкритої й прозорої процедури лобіювання інтересів. Мовляв, таке лобіювання однаково буде, тому краще, щоб це робилося за правилами.



Кандидати на пост голови НАЗК

Що відомо про попередніх очільників НАЗК?Національне агентство з питань запобігання корупції було створене у 2015 році. Першою його очільницею стала Наталія Корчак. Згодом Агентство очолював Владислав Мангул.



У різний час членами НАЗК також були нинішні генпрокурор Руслан Рябошапка і головний військовий прокурор Віктор Чумак.