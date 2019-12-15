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      НАЗК вже у понеділок може отримати нового голову: найцікавіше зі співбесід з кандидатами

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      Ім'я нового очільника НАЗК може бути назване вже 16 грудня / pravda.com.ua

      Протягом 13-14 грудня конкурсна комісія провела етап співбесід з імовірними кандидатами на голову Національного агентства з питань запобігання корупції. На цьому етапі кандидати у розмові доводили, що варті того, аби очолити НАЗК.

      Ім'я нового очільника Агентства може бути назване вже у понеділок, 16 грудня, повідомляє Transparency International Ukraine.

      До слова: Прокуратура оголосила обвинувачення ексголові НАЗК Корчак

      До цього етапу перевірку пройшли одразу ж 8 кандидатів:

      • Микола Юпатін – заступник керівника управління внутрішнього контролю НАБУ:
        Під час співбесіди він зазначив, що найголовніше для нього – це команда. Він запропонував створити у НАЗК управління внутрішнього контролю та запобігання корупції;
      • Дмитро Булах – голова правління ГО "Харківський антикорупційний центр":
        Він переконаний, що одним з ключових питань до НАЗК є довіра з боку громадськості. Тому пропонує демонструвати відкриту діяльність Нацагентства, щоб усі охочі мали доступ до приміщення та працівників;
      • Юрій Кравченко – директор харківського теруправління НАБУ:
        Він вже зміг назвати людей, яких би взяв собі у заступники. Крім того, запевнив, що у НАЗК працюють не лише погані люди;
      • Олександр Новіков – прокурор департаменту нагляду зща дотриманням законів ГПУ:
        За його словами, ця робота потрібна йому для того, аби довести, що антикорупційні інституції можуть діяти;
      • Олександр Цивінський – керівник Третього відділу детективів НАБУ:
        Запевнив, що готовий за 4 роки підвищити індекс сприйняття корупції до 50-55 балів. У цьому йому мають допомогти люди, автоматизована система перевірок декларацій, якісна антикорупційна стратегія і робота з фінансуванням політичних партій;
      • Іван Пресняков – антикорупційний експерт Програми сприяння громадській активності "Долучайся!":
        Запевнив, що готовий прислуховуватись до того, що говорить партія влади. Також він додав, що планує розбудовувати систему комунікації зі стейкхолдерами і якісну пресслужбу Агентства;
      • Микола Хавронюк – професор кафедри кримінального та кримінально-процесуального права НаУКМА:
        Заявив про бажання запустити роботу аналітичних підрозділів у НАЗК. На його думку, вони мають орієнтуватися на викривачів та уповноважених осіб міністерств. Крім того, він хотів би, щоб в Агентстві були фахівці з різних галузей, які б відповідали за боротьбу з корупцією у них;
      • Роман Осипчук – керівник управління внутрішнього контролю НАБУ:
        Він розповів про важливість запровадження відкритої й прозорої процедури лобіювання інтересів. Мовляв, таке лобіювання однаково буде, тому краще, щоб це робилося за правилами.

      НАЗК, кандидати на пост голови
      Кандидати на пост голови НАЗК

      Що відомо про попередніх очільників НАЗК?Національне агентство з питань запобігання корупції було створене у 2015 році. Першою його очільницею стала Наталія Корчак. Згодом Агентство очолював Владислав Мангул.

      У різний час членами НАЗК також були нинішні генпрокурор Руслан Рябошапка і головний військовий прокурор Віктор Чумак.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики НАЗК Корупція
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