Назначение Жебривского аудитором НАБУ: Порошенко подложил себе свинью

Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ. Это типичный иностранный эксперт с высоким уровнем доверия.

Ну а что, у аудитора Бюро по борьбе с коррупцией должен быть коррупционный опыт. А иначе, как же он сможет сделать вывод, что с коррупцией плохо борются. У Жебривского просто идеальный опыт. Тут тебе и прокуратура, и губернаторство. Лучшее резюме по коррупции. Лучше могло бы быть разве что у Насирова и Роземблата. А что, президент же сказал прокурору, одному из, посадить трех своих друзей. Прокуроры не слушаются. Не садят. Приходится назначать друзей в аудиторы НАБУ.

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Вряд ли это было рациональное решение. Интересно, на что президент так обиделся, что решил отомстить кредиторам и антикоррупционерам этим назначением? Это месть за нагибание с антикоррупционным судом? Или с конкретной поправкой, которую не удалось протащить? Кто так обидел президента, что он не сдержался и прямо лично выдал не только аудитора Набу, но и сразу желаемый результат аудита?

В любом случае, президент сам себе подложил свинью. Потому как теперь никто не поверит в независимый аудит. Вообще никто. И уволить Сытника после негативного решения Аудита, а с таким специалистом как Жебривский другого решения быть не может, теперь просто невозможно. Потому что это будет политическое самоубийство. Умнее было бы попытаться спрятаться за безымянными юристами. Но президент не ищет легких путей.

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Автор: Сергей Фурса