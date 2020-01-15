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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Назріла серйозна розмова, – Путін згадав про міжнародні конфлікти і похвалився зброєю

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      Володимир Путін / Getty images

      Події у світі розвиваються без жодного контролю та дуже неочікувано, регіональні конфлікти можуть враз стати світовою проблемою. Це наштовхує світову спільноту на серйозну розмову, а Радбез ООН має взяти на себе відповідальність за події.

      Про це російський президент Володимир Путін розповів під час свого щорічного послання Федеральним зборам.

      Думка: Росія готується до нападу, це питання політичної волі

      "Ми бачимо як неочікувано, без жодного контролю, розвиваються події у світі. Що відбувається на Близькому Сході, у ПАР… Як регіональні конфлікти з неймовірною швидкістю можуть переростати в загрозу для всієї світової спільноти! Переконаний, серйозна розмова про принципи стабільності світового порядку, найгостріші проблеми, очевидно вже назріла. Треба проявити політичну волю, сміливість", – сказав він.

      Очільник Кремля вважає, що подати приклад першими повинні країни-засновниці ООН. Окрім того, контролювати ситуацію у світі мають 5 ядерних країн.

      Саме 5 ядерних країн несуть відповідальність за збереження та розвиток людства. Росія відкрита до співпраці з усіма зацікавленими міжнародними партнерами. Ми нікому не погрожуємо та не нав’язуємо свою волю,
      – зауважив Путін.

      Увага! Йшлося про 5 ядерних країн-членів ООН, а саме: США, Росію, Велику Британію, Францію, Китай.

      Потім російський лідер почав нахвалятися зброєю вітчизняного виробництва.

      Що сказав Путін про російську зброю:

      • "Вперше за всю історію існування ракетно-ядерної зброї, включаючи радянський період і новіший час, Росія нікого не наздоганяє".
      • "Навпаки – іншим країнам ще потрібно постаратися, аби створити зброю, яку вже має Росія".
      • "Але нам не час відпочивати на лаврах, треба розробляти бойові комплекси майбутніх поколінь, що є основою для мирного розвитку Росії".


      Ядерні країни: перелік/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Володимир Путін Зброя Близький Схід ПАР Ядерна безпека
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